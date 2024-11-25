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悅榕莊母企擬布吉增建豪宅 價值78億 冀更多內地客重臨 見中東印度客入市

【明報專訊】以經營悅榕莊度假村聞名的悅榕集團，以及旗下房地產開發部門悅榕集團住宅，擬在未來兩至三年於泰國布吉島建造價值10億美元（78億港元）的新高級住宅盤，新項目樂古浪熙湖雅境（Laguna Lakeland）更成重點。悅榕集團創辦人兼執行主席何光平表示，現時靜待內地客重拾消費力同時，客源已分散至香港、中東、印度、俄羅斯甚至泰國。隨着需求帶動銷售，他料4至5年後地產業務佔比或超過五成。

明報記者 陳偉燊

悅榕集團住宅在布吉島開發的樂古浪多年來陸續建成3000個高級住宅單位，獲全球80國逾4000名業主承購。悅榕集團品牌住宅總裁Stuart Reading表示，當地地產開發總值預算約65億美元，撇除已開發價值達13億美元外，正發展中及未來項目亦分別佔7億及45億美元，當中熙湖雅境便佔20億美元，而今年正建造熙湖雅境海天苑依拉首期220個單位在內等8個新盤便涉值4.25億美元，後者單位面積由54至183平方米，售價由800萬泰銖（約180.73萬港元）起。

樂古浪熙湖雅境成重點項目

何光平表示，參考過往開發項目沒有壞帳的紀錄，加上發展的多為8層至10層高項目，亦分多幢興建，而非香港般要高層發展同時間建成，因此認為風險可控，銷售前景審慎樂觀。疫情後來自內地客的銷售持平了一段時間後，已見回升勢頭，他期待更多客人重臨，但是他強調客源分散，近期見更多中東、印度客人入市，泰國本地客購買力更不容忽視。由於俄羅斯客人對分散投資及財富保值有需求，亦推動銷售。隨着消費者需求轉型，何光平稱，他們已經推出設有泳池的新型頂層公寓滿足更多需求。在熙湖雅境更根據當地環境增建步道等休閒設施。

料4至5年後地產業務佔比逾半

在布吉推出售價500萬至800萬美元單位同時，亦陸續供應面積較細單位，「希望做到像購買了價格便宜的小汽車，也獲得購買寶馬汽車般的享受」效果。Stuart Reading補充，業主除可全年長住，因應疫情後市場變化，他們亦提供彈性如可選擇住60天，全年餘下日子代業主放租等服務配套。何光平亦舉例，若將來他們了解過後，也可探索到澳洲甚至日本發展。至於結合布吉島的度假村及大型高檔住宅社區模式，他謂已經嘗試在印尼民丹島、越南陵姑灣複製，當中不無難度。隨着發展成熟，他不排除地產業務由目前佔整體三分之一比重變成4至5年後佔比逾半。