酒店業務輕資產模式擴張 看好港前景

5年後營運酒店數目料增至200間

何光平估計，明年及5年後他們營運的酒店分別將增至100間及200間，在及後更有望達300間。不過展望下一個30年時，他謂不能預測將來，但會繼續注重發展好社區、可持續性，在面對更多持份者時，嘗試做到最好。他永遠不排除併購的可能性，目前則沒有具體可談。但他指集團的價值是本身的獨立性，儘管規模不大，但強調「尋求併購並非為了出售套現」。

他重申會保持獨立性，始終很多員工跟他們工作多年，對集團非常重要，若然將生意脫手離開，他恐防不會再有員工肯像今天般願意和他攀談交流了。

盼內地增更多體驗式項目

除了在大本營布吉島經營度假村，何光平不諱言擬在內地注重及希望增加更多體驗式項目，早年在遠離市區的麗江設點便是當中例子。隨着內地民眾減少消費並轉向自駕行，他謂提供更多可供客人自駕到達的酒店也是商機。

至於集團現有3間酒店經營表現一度有點回落，但他稱目前成績仍然非常良好。長遠他亦看好內地康養、長者院舍、保險及健體領域，可探索與酒店度假村有更多合作機會。

曾經在港生活及任職過記者的何光平又指出，對香港前景仍有信心，不認同「香港已死」之說，是用普通話說的「Xiang Gang is prosper」（香港是繁榮中），他仍然關心香港及香港酒店業的發展。