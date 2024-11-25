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眾安銀行今推App買賣虛幣服務

【明報專訊】數字銀行眾安銀行（ZA Bank）宣布成為亞洲首家為零售用戶提供加密貨幣交易服務的銀行，今起在App提供以港元及美元買賣比特幣及以太幣兩個虛擬貨幣種類。ZA Bank替任行政總裁吳忠豪相信，服務可令該行與傳統銀行站在同一起跑線，成為旗下更具競爭力的服務，帶動費用收入增長。

暫先提供比特幣以太幣交易

香港居民開通眾安銀行的投資戶口後，需要完成風險評估等流程，就可在應用程式買賣兩款幣種，入場費分別為70美元或600港元，每筆交易佣金收費為1.99美元或15港元，平台費為交易金額的1.5%（每筆交易最低收費為1.99美元或15港元），該行至明年6月底將豁免佣金、平台費亦下調至交易金額的0.8%。

吳忠豪表示，香港去年才提供零售投資者買賣虛擬貨幣服務，該行籌備服務近一年，除了合規標準，買賣將是全天候24小時的交易，因此要準備好技術，確保服務是穩妥及保障客戶，由於資產的風險水平較高，市場推廣亦會以用戶教育為主。

可與傳統銀行站同一起跑線

他又稱，銀行多年來均提供類似的服務，虛擬資產的發展可令數字銀行與傳統銀行站在同一起跑步線，眾安亦一直積極發展區塊鏈等技術，希望更好地服務Web3生態圈，客戶亦有相關需求，可提供多一個資產選擇。

他表示，銀行與交易所提供服務的定位不一樣，因此客戶群亦不同，前者提供綜合一站式服務，亦毋須出入金，交易更方便；交易所就會提供更進階的產品，料未來客群將以年輕人為主。

現時證監會已推出4個幣種供零售投資者買賣，吳忠豪表示，一直與監管當局溝通，包括首先推出比特幣及以太幣交易，未來亦會陸續加入餘下兩種虛擬貨幣。他又指出，眾安今年7月單月實現虧轉盈，佈局虛擬貨幣交易業務後，希望帶動費用收入提升及吸引新客戶，對扭虧為盈起正面作用。

與眾安銀行合作推出相關服務的HashKey Group，其首席分析師丁肇飛認為，在「特朗普交易」之下，比特幣價格短線有望升穿10萬美元，不過未來可能不太樂觀，主要是整體金融市場或面對美國通脹問題，比特幣將不能獨善其身。