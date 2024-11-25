溫傑：保誠業務穩健 中長線可關注

今個星期介紹已公布第三季部分營運數據的保誠（2378），其在亞洲及非洲24個市場提供人壽、健康保險以及資產管理服務。先回顧其最新業務表現，年初至第三季度按固定匯率計，其年度保費等值銷售額 （為一項新業務活動衡量指標，即所有保險產品於期內的年化期繳保費及新承保業務整付保費十分之一的總和）增長7%至46.38億美元；若單計第三季，相關銷售額較去年同期增長10%。至於投資者同樣關心的新業務利潤，年初至第三季度為23.47億美元，若計及經濟影響及按固定匯率作比較，按年增幅為11%。

上述數據令投資者滿意，管理層更特別提到，第三季度所有分部均錄得增長。以代理渠道為例，集團持續專注於提升代理活躍度及產能，期內來自此渠道的年度保費等值銷售額按年增長11%；而同期銀行保險則較去年同期增加12%。地區方面，第三季度年度保費等值銷售額增加主要由香港、內地及泰國業務增長推動。從相關數據可見，多渠道分銷模式及多元化地域佈局實有利集團業績穩健增長。

以業務佔比最重的香港為例，今年首9個月新業務利潤增長8%。管理層表示，有關數據增長理想，主要源於今年早前採取定價行動，令新業務利潤率有所改善，以及集團及同事均持續專注於所售產品的質素。第三季的年度保費等值銷售總額較去年同期增長12%，帶動首9個月銷售額僅下降1%，表現優於市場。

以代理渠道為例，雖然年度保費等值銷售額於首9個月累計仍有所減少，但單計第3季銷售額已重拾動力，按年增長8%；第三季銀行保險渠道的銷售額更按年增長33%。

「增長市場」方面，集團已與印尼規模最大的伊斯蘭銀行Bank Syariah Indonesia建立長期合作伙伴關係，從而得以觸達約2000萬名客戶。集團亦已全資擁有尼日利亞的壽險業務。投資者不應低估相關市場未來的增長潛力，以今年至第三季計，受益於泰國、台灣、印度及非洲的推動， 年初至今「增長市場及其他」分部的年度保費等值銷售額增長21%。

除保險業務外，集團亦有資產管理業務。旗下瀚亞於今年9月底管理或諮詢基金達2714億美元，較年6月底的2474億美元進一步增加。而年初至今來自第三方的淨流入達46億美元（不包括貨幣市場基金以及代M&G管理的基金）， 當中主要受惠零售業務持續錄得強勁流入，只是機構業務則出現資金淨流出，減低了淨流入的總額。若只計第三季，淨流入金額為17億美元。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]