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袁國守：地緣風險升 持黃金Bitcoin分散風險

【明報專訊】上周說港股終向下突破，假如短時間內未能重返兩萬關，將進一步尋找低位。不幸言中，恒指全周再跌196點或1%，連跌兩周，共瀉1498點或7.2%，上周五收報19,229點，跌371點或1.89%，表現令人失望。

技術上，恒指已跌穿維持一周的窄幅橫行區間底約19,400點，短線或回補9月25日的上升裂口，進一步考驗19,000點關口，相信短期內走不出19,000點至20,000點上落區間，即使有意博技術反彈亦宜控制注碼。

港股不濟，主因仍是兩股逆風，一是中國經濟令人憂心，10月份內地樓價持續下滑（雖跌速放緩），救市措施能否穩定樓市還有待觀察；二是特朗普明年1月將重返白宮，若「落實」徵收中國貨品60%關稅，明年中國GDP增長難免受影響，有稱增幅可能減少1%。有分析認為，為應對貿易戰，中央可能讓人民幣貶值以增強出口競爭力，惟人仔貶值，資金或進一步流出，對A股和港股不利。

外圍方面，俄羅斯重申核武理論，市場擔心俄烏衝突加劇，地緣政治風險升溫，故除了美元資產外，個人投資組合不妨加入小量黃金，又或直逼10萬美元的Bitcoin，分散風險。

袁國守明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]