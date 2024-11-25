瑞銀亞洲：股價急挫博反彈 百度購27372

港交所（0388）及恒生指數公司之間的首個聯合品牌指數滬深港通中國企業指數於上周四新推出，不過上周五大市整體受壓，港交所亦跟隨大市向下，股價跌4.5%，跌穿300元重要支持位。趁低博反彈看好可留意港交認購（22606），行使價333.08元，2025年1月到期，有效槓桿約13倍。

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