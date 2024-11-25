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摩根大通亞洲：股價7連跌 阿里熊61454

【明報專訊】阿里巴巴（9988）近期股價疲弱，上周五盤中曾一度下試80元，全周累跌逾7％。截至周五為止，股價連跌7個交易日。輪證資金流顯示投資者傾向吸納好倉，截至上周四，阿里好倉已連續13個交易日錄淨流入，當過去10個交易日錄近1億淨流入，同期淡倉僅錄近5萬淨流入，或反映投資者追沽意慾不大。如投資者計劃部署反彈可留意阿里購（25539），行使價99.05元，實際槓桿7.2倍，2025年4月23日到期。如認為後市仍有下跌空間可留意阿里熊（61454），收回價90元，實際槓桿7.4倍。

百度（9888）績後股價受壓，上周五盤中曾一度跌近一成，收報76.65元。如投資者期待調整後反彈可留意百度購（27404），行使價88.93元，實際槓桿7.3倍，2025年3月5日到期。如部署追沽可留意百度沽（27599），行使價77.94元，實際槓桿3.2倍，2025年6月23日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]