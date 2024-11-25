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陳永傑：首3季普通話拼音租客佔三成

標籤：陳永傑

【明報專訊】隨着政府積極引入人才，7項人才輸入計劃，不單填補了香港人才的流失，亦增加了香港的住屋需求，再配合樓市「撤辣」措施，不論物業的買賣或租賃市場，專才的輸入提供了很大的支持。單計中原地產促成的租務個案，有三成租客屬普通話拼音（包括內地客或新香港人），平均每月交租2.3萬元。

隨着內地生來港升學，加上高端人才及優秀人才來港等因素，帶動本港租金出現「七連升」，累升逾6%。差估署9月租金指數報196點，直逼2019年8月歷史高位200.1點。中原地產研究報告顯示，首3季一、二手錄得33,915宗買賣登記，當中主要反映內地客入市的普通話拼音買家佔8133宗或24%。

此外，近年租務市場的確多了一批普通話拼音租客。今年首3季經中原租出的1.7萬多個單位，有5300多個單位的租客姓名屬普通話拼音，比例逾三成，月租由4500元至逾30萬元不等，平均每月交租2.3萬元，涉及總租金逾1.24億元；第三季數字更為驚人，這類租客有3100多宗，按季升近兩倍，佔了全年成交近六成。

立法會數據顯示，政府推出的7項人才輸入計劃於2023年共批出135,049人，按年增逾兩倍，當中77.2%來自內地。當中新設的高才通計劃，成為2023年輸入人才最多的途徑，佔獲批總數36.8%，涉及49,737人，帶動豪宅租務成交。

政府搶人才政策持續，本月起更推出3項優化措施，明年租金升幅或有一成。

《施政報告》推出多項利好樓市政策和減息效應，將促使更多租客，尤其外來人才陸續轉租為買。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]