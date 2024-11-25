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廖偉強：市道漸復蘇 現入市時機

標籤：廖偉強

【明報專訊】內地財政部等近期推出多項房地產的稅務寬減政策，以鼓勵內地居民購置物業自用或投資，藉此救樓市。在香港，很多人都覺得政府的政策取向，往往都會緊隨中央步伐，所以估計香港也有機會在短期內推出類似的寬減措施來激活樓市；若政策配合，而發展商的新盤庫存又消化至某一數量時，樓價回穩、甚至回升也不是天方夜譚。

此外，中央最近任命祁斌為中聯辦副主任，有香港傳媒稱，中央派出「最優秀的金融人才」來主管經濟金融事務。祁斌出身於中國證監會，又曾於華爾街大行任要職，他更編譯過一本最暢銷書《偉大的博弈——華爾街金融帝國的崛起》，論資歷可能比香港政府掌管金融及經濟的官員更強。

香港金融服務業佔GDP逾兩成，今次中央舉措明顯是希望重新激活香港金融業。金融業若表現理想，帶來的財富效應不但可推動消費及推動置業；而更多資金來港，亦有可能會有部分流入房地產，帶動樓市氣氛。另外，近期消費市道開始有復蘇迹象，銅鑼灣商舖經過一輪洗牌後，陸續有商家進駐。藝人唐詩詠租用波斯富街地舖開設人氣麵包店，每天都大排長龍。區內有部分商家見生意多了，也開始延長營業時間，反映銅鑼灣的夜生活逐步回歸。

至於地產市場，雖然樓價此刻仍在低位徘徊，但市場信心正逐步恢復，加上息口回落，下行壓力開始減少；別忘記，市場已完全沒有辣招的顧慮，可以說樓市逐漸走上「慢牛」之路，另一個「黃金十年」或已在前面；所以現在入市，實在錯不了哪裏！很多投資者以股神巴菲特所說「別人恐懼時我貪婪」為座右銘，但要說到做到，才是投資贏錢的第一步。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]