廖偉強：市道漸復蘇 現入市時機

此外，中央最近任命祁斌為中聯辦副主任，有香港傳媒稱，中央派出「最優秀的金融人才」來主管經濟金融事務。祁斌出身於中國證監會，又曾於華爾街大行任要職，他更編譯過一本最暢銷書《偉大的博弈——華爾街金融帝國的崛起》，論資歷可能比香港政府掌管金融及經濟的官員更強。

香港金融服務業佔GDP逾兩成，今次中央舉措明顯是希望重新激活香港金融業。金融業若表現理想，帶來的財富效應不但可推動消費及推動置業；而更多資金來港，亦有可能會有部分流入房地產，帶動樓市氣氛。另外，近期消費市道開始有復蘇迹象，銅鑼灣商舖經過一輪洗牌後，陸續有商家進駐。藝人唐詩詠租用波斯富街地舖開設人氣麵包店，每天都大排長龍。區內有部分商家見生意多了，也開始延長營業時間，反映銅鑼灣的夜生活逐步回歸。

至於地產市場，雖然樓價此刻仍在低位徘徊，但市場信心正逐步恢復，加上息口回落，下行壓力開始減少；別忘記，市場已完全沒有辣招的顧慮，可以說樓市逐漸走上「慢牛」之路，另一個「黃金十年」或已在前面；所以現在入市，實在錯不了哪裏！很多投資者以股神巴菲特所說「別人恐懼時我貪婪」為座右銘，但要說到做到，才是投資贏錢的第一步。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]