布少明：捕捉樓市轉勢機會

按照筆者多年業界經驗，市况向好通常會出現以下特徵：第一，樓市交投量持續上升；第二，願意睇樓「尋寶」的買家愈來愈多；第三，愈來愈多業主收窄議價空間，不願劈價放售手中物業，令樓價漸漸企穩；第四，利好因素持續出現支撐樓市表現等。

其實自從《施政報告》公布後，樓市交投的確出現反彈，以一手交投為例，根據美聯物業研究中心綜合一手住宅物業銷售資訊網資料，《施政報告》由10月16日發表至今「滿月」，至11月14日止的30日，全港一手成交量錄2032宗，較公布前的30日增近9%；至於期內一手成交金額達279.7億元，按月升約45%，升幅更急勁。二手方面，據美聯物業研究中心綜合土地註冊處買賣註冊登記個案並將全港劃分為130分區分析，10月份共有88區的二手住宅註冊量按月上升，即約67.7%地區上升。

值得留意的是，反映業主放盤心態的美聯信心指數最新報60.9點，按周跌約1%，指數企穩60點以上水平，可見業主進一步減價放盤的空間不大；至於美聯樓價指數最新報128.21點，按周升逾0.4%，連升兩周，可見樓價正漸趨穩定。

正如文首所言，目前利好經濟因素紛呈，雖則不排除短期樓價仍然波動，但是只要新盤庫存慢慢回落，配合整體投資氣氛及經濟大環境進一步改善，屆時樓市將「見真章」，明年有可能「價量齊升」。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]