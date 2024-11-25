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王品弟：一手吸金力強 為樓市刷新紀錄

標籤：王品弟

【明報專訊】受到市場上眾多利好因素帶動，今年一手交投表現尤其亮麗。據本行資料研究部綜合一手住宅物業銷售資訊網資料及市場消息，本年（截至11月17日）一手成交量錄14,469宗，涉及金額1763億元，比起去年全年10,442宗及約1099億元，分別高出約38.6%及約60.4%。

今年全港平均每宗的一手成交金額達1218萬元，較去年全年約1052萬元上升約15.8%，反映在減息及各項政策推出後，增強置業人士入市信心，亦為本港樓市帶來動力。

若以地區劃分，今年（截至11月17日）啟德區的吸金力最為強勁，其一手成交金額已涉及392億元。若以啟德區平均每宗一手金額計算，錄約1495萬元，高於全港平均約1218萬元水平。

另外，香港仔及鴨脷洲（包括黃竹坑）區的新盤吸金力緊隨其後，截至11月17日該區的一手成交金額錄約210億元，而該區的平均每宗金額達到1861萬元，更遠高於全港平均水平。

至於整體物業市場的交投持續活躍，若以本行資料研究部綜合土地註冊處的資料統計，2024年（截至11月20日）整體物業（包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等）註冊量合共錄60,118宗，超越去年全年58,035宗的歷史低位並高出約3.6%，宗數同時亦超越前年59,619宗水平，創3年新高。

筆者及市場普遍預料12月美國將會繼續減息，加上有多個新盤於年底前部署推出，料市場購買力將持續釋放，故年底前一二手物業交投及成交額將會進一步上升，為2024年樓市刷新紀錄。

香港置業研究部董事

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[王品弟]