許正宇：擬據月入設無抵押貸上限 關注涉外傭低收入人士貸款 明年上半年諮詢

明報記者 歐陽偉昉、陳偉燊

政府在2021年要求在放債人在訂立無抵押個人貸款協議，或大幅增加貸款額前，必須據借款人現時收入和開支、現有信貸及財務資料等，評估其還款負擔能力，並充分考慮評估結果，不過未有就供款與入息比率、借貸上限等作出具體限制。許正宇指出，當局研究根據借款人每月收入為基準設立借款上限，例如借款人月入低於某水平，放債人便不能批出多於月入一定比例的貸款，正擬定有關收入和借款上限具體水平。

外傭列僱主為諮詢人須對方同意

以往不時有外傭借款時會將其僱主列為諮詢人，現行規定下需要先取得諮詢人簽署書面同意，放債人若獲悉書面同意並非由諮詢人簽署，必須立即停止使用諮詢資料。許正宇表示，當局正擬定具體措施加強保障諮詢人，包括要求放債人須主動向諮詢人核對同意書的真確性。當局亦擬重點提醒外傭提供諮詢人資料前，必須事先取得諮詢人同意，並加強向外傭僱主解說諮詢人角色資訊和投訴放債人渠道。

今年首10個月，當局接到172宗有關放債人的投訴，已較去年全年宗數高58%，許正宇表示，當局會研究改善投訴處理流程、加強與警方溝通和情報交換，並研究加強監督放債人處理投訴制度程序，確保獲適當處理。

過去外界關注外傭借貸牽連僱主被滋擾問題，立法會議員梁熙表示，今年年中跟進後雖追數手法有所收斂，惟相關求助個案仍然不絕。他建議外傭每月還款可循本港一般借貸慣例，以月薪20倍分60期還款計算，放貸上限則以每月還款乘以合約餘下期數，防止外傭過度借貸，另可設立外傭不良借貸紀錄資料庫，供僱主查閱。

財仔稱營運壓力增 有業界憂合規費升

不過，有財務公司指出，設立無抵押個人貸款借款上限將增加營運壓力。有一位友邦信貸的代表指出，不少市民未能向銀行取得貸款時，會向財務公司轉借，長期已累積不少不良貸款，若要新增貸款上限，加上未來或需加入「信資通」（即個人信貸資料服務），以及應付各種監管要求，將使資金額僅有數百萬至一千萬元的財務公司面臨合規費用上升的壓力，「這樣下去做不到生意便要結業，結業前就唯有向客戶call loan（追收貸款）」。他又提醒，經財務公司借取的二按法例屬於私人貸款，若在當前環境落實執行上限，或會出現破產潮，後果難料。隨着一批財務公司結業或被淘汰，料最後市場上只餘少數規模較大的財務公司繼續運作。