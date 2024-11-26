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瑞銀料MSCI中國明年回報5%至6%

標籤：經濟

【明報專訊】瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪預計，2025年MSCI中國指數的股價回報將達5%至6%，並認為任何回吐都將為投資者提供更具吸引力的買點。

目前至下季末或有5%下行空間

他另外提及，有數項因素可能導致短期內，即由目前至2025年首季末約有5%的下行空間，包括最早可能在明年1月或2月宣布的貿易關稅、美國對華政策的不確定性、零售資金流入在短期內出現趨穩迹象、國內支持政策推遲出台，以及10年期美國債息上升，對新興市場的資金流入產生負面影響。

不過，王宗豪表示也看到一些下行保護，因為地緣政治恐慌指標顯示、市場已開始反映部分地緣政治不確定性，政府透過由國家團隊來支持A股市場，隨着政策前景改善，市場情緒好轉，以及在岸機構投資者手握現金，因此能在大幅回吐時入場。

王宗豪指出，從基本面看，中國政府刺激措施加碼，該行經濟團隊預計2025年財政赤字率將擴大兩個百分點，同時預計房價跌幅將從今年的17%至18%放緩至明年的10%。雖然關稅可能拉低出口和經濟增長，但上市公司來自美國市場的收入佔比非常有限，僅為3%。

同時，從盈利角度來看，已開始步入低基數期，因2023年第四季盈利按年下降15%。此外，公司繼續專注於成本控制，2024年首3季資本支出下降5%至6%，淨利率按年增長0.5個百分點。

此外，H股公司的回購規模已升至年化1.6%，而A股的公司治理改革正在加速，市值管理指引亦已發布。