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時代中國清盤申請聆訊據報押後兩月

標籤：經濟

【明報專訊】據外電報道，廣東幫內房時代中國（1233）在上周公布債務重組計劃的細節，包括向債權人支付預付款及發行新債，並據此尋求延期3個月，但清盤申請人的法律代表表示反對，最終負責該清盤案的高院法官陳靜芬僅批出約兩個月的期限，命令雙方在1月27日回到法庭。

陳官重申，債務重組方案是否可行取決於公司是否能找到足夠資金，「沒有錢，就沒有重組方案」。她又要求時代中國在12月30日之前提供進一步的信息，包括擬議的融資細節和經修訂的清盤分析。

報道指出，根據時代中國的重組計劃，時代中國將把目前由境內子公司持有的16.3億元人民幣（2.25億美元）現金用於支付同意費和預付現金等費用。該計劃的其他資金將部分來自內地151個開發項目的預售、部分物業的出售，以及可能是所有的舊改項目。

然而清盤申請人的律師質疑，該公司打算如何利用境內融資來償還境外債務。並據此表示反對，擔心時代中國為該計劃籌資的能力等問題。法官陳靜芬則表示債務方案是實實在在的，但是否可行的關鍵則取決於公司是否能找到足夠的資金，並命令雙方在1月27日回到法庭。此日期較時代中國希望獲得的3個月延緩期短。此前在10月時，法官已警告時代中國，若沒公布可行的重組計劃，進一步推遲清算程序的可能性將會減小。

遠洋地產（3377）則公布，上周舉行的會議共有24名香港協議安排債權人親身或委任代表出席，並贊成香港協議安排，即是協議安排債權人的所需大多數批准。該24名香港協議安排債權人，持有本金總額連同應計未付利息18.52億美元的投票協議安排債權，佔未償還投票協議安排債權估計總值的86.2%。

遠地港協議安排獲大多數債主批准

遠洋將就香港協議安排，尋求香港法院的批准及認許，有關呈請聆訊定於明年1月24日舉行。另外，遠洋指將就英國重組計劃尋求英格蘭法院批准及認許，目前定於明年1月15日至17日舉行。