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瑞銀：華輸歐車輛設底價屬正面

【明報專訊】歐洲議會貿易委員會主席Bernd Lange日前接受德國媒體訪問時提到，中歐就電動車加徵關稅的談判接近達成一致，中方可能承諾為出口歐盟的電動車設置最低限價。瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻認為，這是一項正面消息，雖然設最低限價仍影響中資車企在當地銷量，但對比談判前高關稅，新實施至少可保障車企盈利能力。

好過徵高關稅 保障車企盈利

他續稱，中資車企將進一步打造更具競爭力的車款以增加歐盟市埸份額，例如更長續航能力、更好智能駕駛體驗等。對於近期《金融時報》引述歐盟官員稱，歐盟計劃讓中國企業將知識產權轉讓給歐洲企業，作為換取歐盟補貼的條件。鞏旻認為這需要視乎轉讓的技術類型，若是上一代的技術，對於持續投入研發的企業影響不大。此外，中資車企能否從技術轉讓中獲得回報或其他收益將成為關鍵。

另外，鞏旻預計，中國汽車行業將於明年第一季度再次掀起新一輪價格戰，並且可能比往年來得更早。他解釋這與多重因素有關，包括明年春節較今年提早，以及需求端的提前透支。以今年9月和10月為例，約20%的額外銷量來自中央政策的刺激，已在一定程度上搶佔了明年初的市場需求。同時，在需求旺季期間，車企普遍提高產能，價格戰或難以避免。鞏旻還提到，目前中國車廠佔全球產銷量的約20%，新能源汽車佔比更達60%，可是市值僅佔全球車廠的10%。這主要歸因於中國車企激烈的價格戰，以及西方車企在豪華車型上的高盈利能力。若中國車企改善盈利能力，未來有望提升估值。他提及，中國新勢力電動車近年推出多款車款或子品牌，可能分散消費者的購買力。因此，如何打造一款爆款車型，應成為企業優先考慮的課題。