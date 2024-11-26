市場歡迎財長人選 美股債齊升 貝森特：首要任務落實減稅

投資者認為，貝森特是「安全的」財長人選，為市場帶來「鎮靜作用」，預期他可以為美國經濟及金融市場帶來更大的穩定性，緩和特朗普的激進政策。市場對關稅等推動高通脹的憂慮緩解，美國10年期國債孳息率昨回落至低見4.31厘，較此前的4.5厘高位顯著回落。美匯指數由上周五曾升穿108的高位，回落至107以下，低見106.6。歐洲主要股市昨日微升，美股三大指數早段上揚，道指升逾500點，與標普500指數齊創新高，納指升約1%。

美債息回落 美匯指數低見106.6

法興首席外匯策略師Kit Juckes指出，提名貝森特擔任財長，是美國國債孳息率下降、股指上漲及美元轉弱的催化劑，他長遠能否控制預算赤字，並推動美國經濟增長有待時間證明，就目前而言，他至少改變了市場情緒。

北京的對外經濟貿易大學經濟系教授龔炯表示，貝森特獲提名對中方是好消息。曾任職峴美國貿易代表辦公室的Amy Celico亦稱，對中方來說，提名貝森特是好兆頭，作為中國未來談判對象之一，他應可為雙方預留空間。Generali資產管理指出，貝森特的提名，反映特朗普可能不會「全面實施」包括關稅在內的刺激通脹措施。彭博社形容，貝森特可能成為特朗普內閣的溫和力量。

貝森特研究經濟史40年，曾在母校耶魯大學教授經濟史，常研究金融案例，以啟發自己對當前形勢的看法。他擅長宏觀投資，並創立對冲基金Key Square，通過分析地緣政治局勢和經濟數據，押注市場大勢。

他6月曾表示：「我們將迎來某種全球性的經濟秩序大變局。我希望參與其中。」《華爾街日報》指出，他決定參與特朗普選戰，部分由於他認為，美國依靠經濟增長來擺脫過高的預算赤字及沉重債務負擔的時間已所餘無幾。

貝森特擅長分析政局經濟數據

他今年早前曾告訴投資者，「關稅這把槍將永遠上膛，放在談判桌上，但很少會扣動扳機」。不過他此後更為堅定地支持關稅，並以此作為稅收來源。他在上月的演講，主張以國家安全為由，提高關稅，並促使其他國家降低對美國的貿易壁壘。貝森特又認為，特朗普的延長減稅建議，以及對部分領域監管鬆綁的計劃，將提振經濟。他建議未來特朗普政府推行「3-3-3」政策，其靈感來自日本前首相安倍晉三的「三支箭」經濟政策。貝森特的「三支箭」包括：到2028年將預算赤字降至相當於GDP 3%、通過放寬監管刺激GDP增長3%，以及每日石油產量增加300萬桶。市場寄望這「財政鷹派」上場，助政府控制支出。

（綜合報道）

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