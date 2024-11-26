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黃雯怡：小米金山軟件帶挈金山雲

【明報專訊】俄烏戰爭升級，地緣政治風險增加，帶動金價及油價走強。由於特朗普上台或令通脹升溫，聯儲官員對未來減息持審慎態度，美元進一步走強，拖累內地及香港股市。上周恒指持續向下，本周料下試19,000關。本周將迎來美國感恩節假期，資金料持審慎態度，市場關注周二公布的聯儲局會議紀要和周三公布的美國PCE物價指數。

近期小米集團（1810）發布新手機，並宣布小米SU7已下線10萬台，新車將在明年2、3月上市。作為小米系的雲服務企業，金山雲（3896）有望受惠小米生態的擴張及AI佈局帶來的需求增量。金山雲此前公布第三季業績，收入同比增長16%至18.96億元（人民幣，下同），其中公有雲收入增長15.6%至11.8億元，行業雲收入同比增長16.7%至7.1億元，主要受益於來自小米和金山軟件（3888）生態系統及人工智能相關客戶的收入增長。毛利同比增長54.6%至約3億元，經調整EBITDA達1.85億元，調整後EBITDA率達9.8%，按季向好，且同比大幅提升12.6個百分點。

此前金山雲公布與小米及金山軟件有新的框架協議，預期小米和金山軟件在雲服務端的需求增加，將加大金山雲收入的可見性。根據協議，2025年至2027年，來自金山軟件和小米的雲服務收入上限合計達113億元。此外，AI業務收入的進一步增長，將帶動毛利率提升。可趁回吐至3.3元左右吸納，上望3.9元，跌破3元止蝕。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]