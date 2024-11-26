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鄺超靈：生成式AI為職安健注入新動能

【明報專訊】隨着ESG（環境、社會與管治）成為全球商業成功的重要指標之一，職業安全與健康（職安健）在ESG策略中的「社會」層面愈發扮演關鍵角色。職安健不僅關乎員工福祉，更是企業ESG的核心戰略之一。有效的職安健措施能降低營運風險，為員工提供更安全的工作環境，提升生產效率，實現ESG目標。而一旦發生嚴重意外，企業或承包商可能面臨停工甚至喪失未來參與新項目投標的機會，企業或承包商營運將受到重大影響。

然而，近年來香港的職安健表現停滯不前，特別是在建築工地，意外事故和死亡人數不斷上升。本月初，短短6天內發生4宗致命工業意外，11月22日更在一天內接連發生兩宗死亡事故。這些事故多由職安健管理制度及人為因素引起，暴露了業界安全意識不足及現行職安健管理制度的缺陷。

在此背景下，引入創新技術成為打破僵局的關鍵。其中，生成式人工智能（Generative AI，簡稱GenAI）作為一種靈活且具有創造力的技術，正日益受到關注。自從ChatGPT等AI聊天機器人迅速流行後，GenAI憑藉多樣化功能成為提升各行各業效率的重要工具。在職安健領域，GenAI展現巨大潛力，能簡化行政工作、優化安全培訓，並增強風險管理 能力，讓管理人員有更多時間專注於現場的職安健策劃及監察。GenAI在職安健的應用場景如下：

1. 建立全面職安健監察系統：GenAI可分析和監控工地的職安健數據，例如安全檢查、審核結果、險失事故及其他安全數據，並結合意外和財物損失等數據，快速制定全面的職安健管理策略及改進方案。

2. 制定安全管理文件：GenAI能高效生成安全手冊、操作指引及安全通訊等文件，幫助員工理解並遵守規範，進一步推廣職安健文化的系統化建設。

3. 改善安全培訓與教育：傳統安全培訓方式耗時且缺乏吸引力，GenAI可透過虛擬模擬案例、互動培訓材料及視頻等方式提升培訓效果。例如根據個人需求量身定制個性化安全培訓，提供即時反饋，幫助提高安全意識。

4. 風險預測與解決方案：GenAI能分析過往事故數據，預測潛在風險，提供實時決策支持，協助優化資源分配並聚焦高危工作及區域，提高干預效率。

5. 簡化行政工作：GenAI能自動生成事故報告、檢查紀錄及檢查清單，減輕管理人員行政負擔，使其能更專注於核心工作。

6. 提升安全宣傳效果：GenAI能快速生成吸引人的宣傳材料，例如安全視頻及簡報，推廣職安健文化，並能將內容翻譯成多種語言，方便與不同族裔員工溝通。

7. 協助安全視察與檢查：配備GenAI界面的設備能即時記錄安全檢查結果並自動生成報告，結合圖像識別技術提醒潛在隱患，提高檢查效率。

8. 危機處理與應變：GenAI在危機處理與應變中展現了強大潛力，能協助企業快速收集內部危機管理程序的相關數據與流程，確保資訊的全面性與準確性。同時，GenAI能即時向內部及外部利益相關者傳遞關鍵資訊，提升溝通效率。此外，透過優化資源分配，企業可在危機期間更有效地調度人力與物力，確保在危機中保持高效應對能力，降低影響及損失。

GenAI在職安健的應用已展現出巨大潛力。通過分析事故數據，企業能基於GenAI生成的建議制定更高效的安全計劃。今年10月，筆者與「香港管理專業協會」聯合舉辦香港首次針對職安健領域的GenAI-OSH應用課程，吸引高級政府官員、董事及安全專業人士參加。參與者一致認為，GenAI是一個有效工具，能簡化風險評估、視頻製作、安全程序設計及事故報告撰寫等日常工作，同時認為香港在此領域尚有廣闊發展空間及應用範疇。

職安健是企業推動ESG重要一環，而GenAI則為職安健注入創新動能。通過GenAI技術，企業不僅提升安全管理效率，更能建立深植於文化的安全意識。隨着技術日益成熟，GenAI必將成為未來職安健管理的重要助力，助企業邁向更高層次的可持續發展目標。

環境社會企業管治及標準學會環保委員會主席

[鄺超靈 全民造ESG]