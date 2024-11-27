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美將加關稅嚇窒 人幣曾低見7.2729

【明報專訊】美國候任總統特朗普稱，將在上任首日增加加拿大和墨西哥進口貨品關稅25%，並向中國進口貨品額外上調10%關稅，一度將美匯指數推升上107.5水平，離岸人民幣昨日早上曾急挫逾260點子（1元等於1萬點子），低見7.2729，再見7月底以來低位，不過稍後人民銀行開出7.19元中間價，已連續15日較市場按貨幣籃子計算的中間價偏強，麥格理中國經濟學家胡偉俊認為，內地會以刺激政策而非人民幣貶值應對關稅，預期人行會維持人民幣兌美元匯率相對穩定。

在岸人民幣早市曾跌至7.2541，下午進一步跌至7.259的約4個月新低。晚上美匯指數上升動力減弱，截至晚上9時倒跌0.2%至106.69，在岸人民幣跌幅收窄至79點子，報7.2473，離岸人民幣報7.2572，下跌108點子。彭博社引述交易員指出，中資大行於在岸市場早段大量沽出美元，日內續向市場提供美元流動性，限制人民幣跌幅。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰指出，內地的政策反應將對人民幣起重要作用，因應內地資本外流及對經濟增長前景擔憂，預計人行不會讓人民幣按比例貶值來對冲關稅風險，不過，他認為人行未必久守7.2，預期在年底前會將中間價錨定在7.35以內，以應對關稅。