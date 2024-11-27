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順豐今掛牌 輝立暗盤跌0.88%

標籤：經濟

【明報專訊】內地物流巨頭、今年港股集資額第二大IPO順豐控股（6936）今日掛牌，昨日暗盤收市微跌，據輝立暗盤收市價報34元，跌0.88%，每手不計手續費帳面蝕60元。

公開部分超購78倍

觸發回補機制

另外，公司昨晚公布分配結果，公開發售部分認購反響熱烈，獲超額認購78.07倍，公開發售部分獲82,574份有效申請，一手中籤率20%，認購20手或4000股可穩獲一手。其中更有26份申請認購807.5萬股的上限股份，每張「頂頭槌飛」涉資2.77億元。至於國際配售部分則錄得超購9倍。由於香港公開發售獲超額認購，超過香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的47倍但低於95倍，已觸發回補機制。回補1530萬股，公開發售部分最終調整至3145萬股，佔全球發售股份總數的18.5%。國際發售部分錄得超額認購9.1倍。

順豐昨日暗盤表現走軟。輝立暗盤最高見36.2元，較上市價每股34.3元升5.54%，收報34元，較上市價低0.88%。不計手續費，一手200股，帳面蝕60元；成交182萬股，涉資6250萬元。耀才暗盤收報34.15元，低上市價0.44%，每手帳面蝕30元。富途暗盤收報34.3元，較上市價帳面無升跌。

另有於本月14日通過聆訊的內地氫能科技企業上海重塑能源明日下午舉行IPO發布會，估計周內啓動招股。重塑能源專注於氫燃料電池系統、氫能裝備及相關零部件的設計、開發、製造和銷售，中金（3908）為獨家保薦人。

明報記者 邱潤青