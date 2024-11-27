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周大福少賺44%遜預期 削中期息

【明報專訊】周大福珠寶（1929）昨日公布截至9月底止中期業績，期內受金價波動致重估黃金借貸合約產生公允值虧損31.35億元等因素影響，股東應佔溢利按年跌44.4%至25.3億元，比市場預期的31.5億元少。每股中期息按年減少20%至0.2元。不過其建議動用內部資源最多20億元回購股份，並稱這顯示對業務前景有信心，有潛力提升股份價值，從而改善股東回報。

擬最多20億回購股份

集團指出，受到宏觀經濟外部因素及金價大幅變動影響，致內地及香港營業額分別跌18.8%及27.9%，綜合營業額按年跌20.4%至394.08億元。按產品劃分，黃金首飾及產品佔營業額比重最高，佔比70.4%，但是期內營業額按年跌21.6%。其餘的珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾，以及鐘表類的營業額，則分別按年跌20%及12.5%。金價上升則帶動毛利率按年增加6.5個百分點至31.4%，為過去3年最高。按地區劃分，內地及港澳海外地區分部經營溢利按年增長4.99%及跌3.24%，分別為60.39億元及7.37億元。

上半年財年內地直營及加盟店同店銷售均錄得倒退，分別跌25.4%及19.6%，港澳店舖同店銷售更跌30.8%。

由10月1日至11月18日該集團實現零售值按年跌15%，當中佔集團零售總值86.1%的中國內地，零售值按年跌14.2%，而同店銷售則跌18.8%；至港澳及其他地區零售值則按年跌20%，同店銷售亦跌18.8%。

期內受到動用資金備存貨、銀行貸款及黃金借貸淨償還等帶動，該集團手持現金過去半年減少50.11%，至9月底達38.39億元。受消費疲弱及金價上升影響，期內存貨周轉天數達457天，在半年內拉長171天，為過去4年半最高。

該集團指出，為了更妥善反映不受對冲活動影響下的核心營運表現，自2025年度起將黃金借貸重估收益或虧損分類，由「銷售成本」重新分類為「其他收益及虧損」。其展望因應內地推動旅客離境前60天內購買免稅品，因此擬投放在旅遊零售，以及東南亞市場。