WSJ：美關稅威脅累比亞迪墨西哥設廠陷兩難

墨西哥表示，在明年即將展開的「美墨加協定」續談中需要讓美國和加拿大相信，該國無意成為中國製造商品進入美國的渠道。墨西哥汽車工業協會顧問Eduardo Solis表示，墨西哥必須營造「北美可靠伙伴」的形象，因此當前必須極其謹慎地分析來自中國的投資。報道分析指出，墨西哥對中國投資的擔憂再度證明特朗普重返白宮已經迫使各國政府和公司重新審視自身戰略。

早前，比亞迪曾積極計劃在墨西哥中部或北部的一個汽車中心附近動工建廠。報道引述比亞迪內部人士透露，公司計劃在墨西哥建廠後，會先服務於墨西哥和其他拉美地區的汽車買家，並等待向美國出口汽車的政治風向轉變。報道續稱，長期以來，比亞迪一直渴望進入美國市場。而墨西哥作為世界主要「汽車工廠」，亦歡迎比亞迪投資，並曾提出一系列激勵措施，但如今所有途徑都已受阻。另有知情人士表示，墨西哥的幾個州已經減少吸引比亞迪建廠的支持措施。