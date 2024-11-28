活在灣區：「經深飛」平價遊內地二線以下城市 可選旅遊平台私人定制行程

明報記者 劉敬華

根據途牛《2024年上半年度旅遊消費報告》顯示，內地隨着旅遊消費需求持續增長下，追求差異化和個性化的「下沉式旅遊」興起，消費者傾向選擇小眾旅遊城市，國內遊熱門目的地正逐步擴展至二線以下城市，儘管今年上半年國內十大熱門目的地仍以一二線城市為主，分別為上海、北京、廣州、三亞、西安、南京、成都、重慶、杭州及蘇州，惟期內十大熱度顯著提升目的地（見表），則以二線以下城市為主，如大理、林芝、清遠、上饒及九江等，其中今年上半年前往大理旅遊人次按年增加逾3倍，而赴林芝、清遠、陵水黎族自治縣，牡丹江及黃山等目的地的旅遊人次按年增幅亦達兩倍以上。

「下沉式旅遊」興起 小眾旅遊城市漸受歡迎

近期人民幣兌美元下跌，以港元兌換人民幣變得吸引，愈來愈多港人選擇北上旅遊，旅遊目的地亦愈來愈多元化，除短線大灣區內遊，近年在大灣區以外的長線旅遊目的地也開始擴展至二線以下內地城市，令「經深飛」成為其中一個北上旅遊的熱門選擇。部分港人選擇於深圳出發，是基於本港暫未有提供部分內地城市的不停站直航航線，如江西省的九江、吉林省的長春及內蒙古的呼和浩特等，即使是本港也有提供直航班次的內地二線或以下城市，深圳出發的可選航班也較香港為多，以昆明為例，本港機場一天約提供一至兩班直航班次，深圳機場一天則可提供逾10班直航航班選擇。

深圳飛內地 航點較多航班較密

深圳出發的機票更有機會較香港便宜，假設往昆明旅遊，出發日期為今年12月9日，回程日期為同月14日，參考Expedia網站於11月27日搜尋此出行日期由香港直飛昆明機票的結果，來回的直航班次也只能提供一個選擇，為東方航空於下午5時05分於香港出發，昆明回程時間為下午2時05分，來回機票連雜費約為1718港元。再參考攜程網站於同日搜尋同期由深圳直飛昆明的結果，僅出發日扣除共享航班後可選擇的不停站直航班次便達18班，若選擇海航旗下福航在下午5時15分於深圳出發，昆明回程選擇東方航空起航時間為下午1時15分，來回機票連雜費可低至899元人民幣。

「私家團」少至兩人可成團

省下的機票費用，可令出遊預算更為充裕。近年北上旅遊，在一般旅行團及自由行之間，還可選擇「私家團」及定制旅遊。私家團並非新鮮事，本港的旅行社向來也有提供包團服務，惟包團費用往往高於一般旅行團，令不少人卻步。近年內地網上旅遊平台提供的「私家團」，價格可低至數百元人民幣，基於提供的主要旅遊目的地的本地團，有別於本港旅行社提供的往返香港至內地城市的私家團，費用自然較低，目前如攜程旅行網及飛豬旅行網也可提供「私家團」的選擇，不少「私家團」兩人已可成團，行程可由當地機場接機開始，如飛豬提供的廣西桂林灕江陽朔純玩4日遊包車私家團，選擇12月份出遊，特價版4人以上每位收費約948元人民幣，特價版3人出遊每位收費約1048元人民幣， 特價版兩人出遊每人收費約1248元人民幣。

定制旅遊費用千元人民幣起

上述的包車私家團，由當地司機兼任導遊，雖然一般設有既定行程，但行程細節也可與司機商討稍作改動，如希望在某一景點逗留較長時間，有一定彈性。如若期望在制定行程上有更大的參與度，卻不想如自由行般個人一手包辦所有行程，也可考慮選擇內地網上旅遊平台提供的定制旅遊/旅行服務，現時攜程旅行網及去哪兒旅行網均有提供此服務，計劃出遊人士只需選定目的地，然後在平台提供出遊日期、人數、出遊預算、酒店檔次、指定景點，以及所需資源，如是否需要機票、酒店、景點門票、包車和導遊等，平台旅遊顧問便會因應這些需求制定行程，並與計劃出遊人士溝通確認行程及費用。以攜程網站列出的國內定制旅行例子，定制旅遊的整個行程收費可由約千元至數千元人民幣不等，收費將視乎旅遊日數、景點數目、住宿要求及所需資源等而有所不同。

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