順豐首掛平收 分析：投資者或憂行業「內捲」

順豐昨日開市報34.3元，與上市價相同。最高見35.5元，較上市價高3.5%，最終平收34.3元。全日成交5164.73萬股，涉資17.9億元。耀才證券研究部總監植耀輝認為，物流行業對投資者吸引不大，但由於該股市值規模不小，若加入指數成分股，股價會有所反彈，但預期不會大升。股評人謝明光表示，順豐股價若要進一步做好，需關注未來是否發展人工智能等具吸引力元素。

另外，內地氫能科技企業重塑能源（2570）今日起至12月3日招股。全球發行482.7萬股H股，一成於香港作公開發售。每股招股價介乎145元至165元，集資最多7.97億元。每手20股計，一手入場費約3333.25元，12月6日正式掛牌。中金（3908）為獨家保薦人。重塑能源專注氫燃料電池系統、氫能裝備及相關零部件的設計、開發、製造和銷售。今年首5個月虧損按年擴大59.5%。

另今日掛牌的九源基因（2566），昨於輝立暗盤收8.8元，較定價急跌28.5%，每手不計手續費帳蝕708元。