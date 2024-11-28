維他奶疑爆收購戰 股價急升近兩成

中信里昂轉軚上調目標價

信置（0083）主席黃志祥胞弟黃志達領軍的新加坡遠東機構及旗下附屬楊協成密密增持，最新在維他奶持股已達12.26%。在周二的業績會上，維他奶主席羅友禮雖坦承不清楚楊協成入股目的，稱「我哋都唔知佢想點」，但羅友禮於其家族會增持未有斷言否定，更表示過去1個月是業績靜默期，公司董事均不能買賣股份，「嚟緊會唔會買賣，我會向聯交所申報，到時大家就會知」。市場消息傳出，羅氏確有增持意願，兩主要股東或各有增持意願，令「維他奶收購戰」疑雲頓生。

另一邊廂，券商亦給維他奶股價加添一份動力。曾於6月將維他奶目標價由9.8元降至6.9元的中信里昂昨轉軚，將維他奶目標價重新上調至9.6元，維持評級「持有」。中信里昂表示，維他奶上半財年得益於有利的原材料價格下行及嚴格的市場推廣、銷售及分銷費用控制，經營利潤率按年增2.4個百分點。公司目標是在下半財年實現正銷售增長，尤其是中國業務，並繼續擴大利潤率。該行認為其利潤率回升是中期盈利增長的主要動力。鑑於目前估值偏高，維持「持有」評級。

麥格理則稱，考慮到維他奶審慎的營運開支，故將其2025財年淨利潤預測上調14.6%。惟鑑於營收增長前景較溫和，故同時將2026及2027財年淨利潤預測分別下調2.2%及5.4%。麥格理將維他奶目標價上調55%至10.7元，相當於預測2026財年市盈率20倍，給予「跑贏大市」評級。