港將推ISSB可持續財務路線圖

決意發展綠色金融中心

本月初財經事務及庫務局長許正宇亦提到，路線圖將涵蓋另外3個關鍵領域，分別為可持續核證、數據和科技，以及能力建設。ISSB為國際財務報告準則基金會（IFRS）於2021年底成立，而ISSB於去年6月公布兩個可持續發展相關資訊的披露準則，包括「可持續相關財務信息披露一般要求」（IFRS S1），以及「氣候相關披露」（IFRS S2）。

事實上，今年3月香港政府財經事務及庫務局發表宣言，闡明政府和金融監管機構為香港發展全面的可持續披露生態圈的願景和方針，而香港會計師公會將作為香港可持續匯報準則的制訂者，訂立銜接ISSB準則的本地可持續匯報準則。而香港會計師公會於今年9月，已展開香港可持續披露財務報告準則的公眾諮詢，當時已建議匯報準則於明年8月1日起生效，諮詢期直至10月底完結。而香港會計師公會會長梁思傑於11月中出席活動時，曾表示將會盡快公布諮詢結果。