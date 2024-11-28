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內地10月工業利潤跌10％ 收窄17個百分點

【明報專訊】國家統計局公布，10月內地全國規模以上工業企業利潤按年下降10%，雖然連續3個月下跌，但跌幅較9月大為收窄17.1個百分點。統計局工業司統計師于衛寧表示，10月隨着現有和新增政策協同發力、持續顯效，超過六成行業盈利較9月好轉。雖然工業企業利潤仍處下降區間，但工業企業效益改善，下階段當局將持續推動各項政策落實，促進工業企業利潤恢復。

首10個月全國規模以上工業企業利潤為5.87萬億元（人民幣，下同），按年跌4.3%，較首9個月多降0.8個百分點，營業收入按年增長1.9%，較首9個月增幅放緩0.2個百分點，于衛寧指出，10月份受工業生產穩定增長、產銷銜接水平回升帶動，營收同比下降0.2%，降幅較上月收窄0.7個百分點。

按行業分類，于衛寧表示，在41個工業大類行業中，有27個行業利潤按年增速較9月加快、降幅收窄，或由降轉增，其中製造業利潤10月跌幅較9月大為收窄22.3個百分點，帶動工業企業利潤明顯改善，另政策帶動國內消費需求恢復，加上工業品出口持續增長，原材料製造業10月利潤跌幅較9月收窄27.7個百分點，消費品製造業利潤跌幅收窄20.4個百分點。

彭博：顯示經濟築底惟未復蘇

彭博經濟研究經濟師朱懌表示，10月份降幅收窄主要反映有利的比較基數，但今年首10個月降幅低於該行預期的5.1%。首10月各行業工業利潤並不均衡，部分消費品出口穩健增長、為紡織和皮革製品利潤提供支持，不過電氣機械、汽車等行業的利潤下跌，加上其他近期經濟數據，顯示內地經濟正築底但未復蘇，能否持續回升，將取決於刺激措施能否有效提振企業和消費者信心。