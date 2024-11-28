內媒：比亞迪促供應商減價10% 公司回應：議價屬慣例 目標非強制可協商

明報記者 江陵凱

對於網傳比亞迪發信予供應商要求減價一成，比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛於個人微博撰文指出，「與供應商的年度議價，是汽車業的慣例。比亞迪基於規模化大量採購，對供應商提出降價目標，非強制要求，大家可協商推進」。

除比亞迪傳出要求供應商減價，上汽集團子公司上汽大通亦傳出有類似情况。

上汽大通也曾要求供應商減價

官媒《中國證券報》引述文件報道，本周一（25日）上汽大通亦曾向其供應商發信指出，「當前汽車市場供大於求問題突出，市場供需失衡狀况預計短期內難根本改善，導致價格戰難平息」，並於信中表示希望供應商降價一成。

既有車企要求汽車零件供應商減價，另邊廂內地汽車零部件供應商亦要面對美國對墨西哥開徵關稅的打擊。摩根士丹利發表報告指出，美國候任總統特朗普提出對墨西哥開徵關稅，除會影響於中國製造的汽車零件外，亦將影響以墨西哥作為生產基地的中國汽車零件供應商。該行估計明年伯特利（滬：603596）、拓普集團（滬：601689）便分別有一成，以及半成至一成收入來自墨西哥，儘管拓普曾指出新增關稅帶來的額外成本可由其OEM客戶分攤。

大摩：向墨徵關稅影響中國零件商

大摩相信墨西哥仍是內地汽車OEM企業的重要生產中心，但地緣政治關係緊張的局勢升溫情况，將令車企於海外尋找OEM的行動變得更為謹慎。