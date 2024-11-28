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瑞銀：美若加關稅 華GDP料損1個百分點

標籤：經濟

【明報專訊】美國候任總統特朗普於本周一（25日）稱，將於上任首日向中國進口商品額外加徵10%關稅。瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆昨日在記者會上預測，特朗普明年1月上任美國總統後，將會逐步向自中國進口的產品加徵關稅。美國向中國進口產品關稅的整體稅率，料由目前約20%增加至明年下半年約40%，估計將對內地GDP造成約0.7至1個百分點的不利影響。

胡一帆表示，美國對華加徵關稅會打擊中國出口表現，加大經濟增長壓力。但內地可能會推出反制措施，亦可能通過轉口貿易等方式應對高關稅。胡續指出，若特朗普履行競選時的承諾，對華加徵60%關稅，中美貿易量將減少約70%。

此外，胡一帆相信內地將在明年積極推出經濟刺激政策，尤其是財政政策，以抵消美加徵關稅影響。預計未來10年，財政刺激方案規模可達30萬億至50萬億元人民幣。中央或會將2025年GDP增長目標訂為5%左右，與今年相若；亦可能訂為4.5%至5%區間。

惠譽：內地或允人幣適度貶值

惠譽評級亞太區企業評級董事總經理王穎認為，關稅政策對中國GDP增速的影響預計將從2025年中開始顯現。王穎指出，內地可能會允許人民幣適度貶值，但將盡力避免大幅快速貶值，防止資本加速外逃。