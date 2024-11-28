瑞銀：美若加關稅 華GDP料損1個百分點

【明報專訊】美國候任總統特朗普於本周一（25日）稱，將於上任首日向中國進口商品額外加徵10%關稅。瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆昨日在記者會上預測，特朗普明年1月上任美國總統後，將會逐步向自中國進口的產品加徵關稅。美國向中國進口產品關稅的整體稅率，料由目前約20%增加至明年下半年約40%，估計將對內地GDP造成約0.7至1個百分點的不利影響。