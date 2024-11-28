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匯豐投資管理：美明年減息空間收窄

標籤：經濟

【明報專訊】匯豐投資管理亞太區首席投資總監Michael Cross昨日展望2025年投資前景時表示，與6個月前比較，美國經濟展望強於預期，故聯儲局明年減息空間亦會相對收窄。

Cross表示，目前美國聯儲局中性利率（即處於既不壓抑也不促進經濟增長的利率水平）已調高到3.25厘至3.5厘。由於明年美國經濟增長料仍比較理想，因此預計即使聯儲局繼續減息，聯邦基金利率也不會降至上述中性利率水平。美聯儲於9月及本月先後減息0.5厘及0.25厘後，美國聯邦基金利率現時處於4.5厘至4.75厘，較中性利率高1.25厘。

另外，匯豐投資管理中國及核心亞洲股票主管沈昱強調，在貸款需求疲弱、通脹放緩壓力持續令實際利率受限的情况下，內地政策官員必須採取財政寬鬆政策刺激消費，協助經濟擺脫通脹放緩困境，繼續挽回投資者信心。

稱內地須採寬鬆財策谷消費

沈昱指出，內地於9月底推出的刺激經濟措施，顯示中央政府對經濟及市場疲弱的擔憂。全國人大常委會議後公布10萬億元人民幣地方政府債務處置方案，表明政策官員正在防範風險與促進經濟增長之間尋求平衡。沈昱續稱，刺激措施出台後，零售出現增長趨勢，尤其是汽車及家電領域受惠於以舊換新政策，但她認為政策官員仍須採取財政寬鬆政策刺激消費，協助擺脫通脹放緩。