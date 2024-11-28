美10月核心PCE通脹2.8% 符預期 聯儲下月減息0.25厘概率曾升至70%

美國公布，10月PCE按年升幅2.3%，9月為2.1%，市場預期為2.3%；按月升幅為0.2%，9月及市場預期均為升0.2%。期內核心PCE按年升幅2.8%，9月為2.7%，市場預期為2.8%；按月升幅為0.3%，9月及市場預期均為升0.3%。美銀經濟師Stephen Juneau指出，倘PCE數據符合預期，將有助聯儲局決策官員在下月減息0.25厘。若數據高於預期，聯儲局便有機會維持利率不變。

業績指引遜預期 戴爾惠普急跌

美國同時公布，今年第三季國內生產總值（GDP）按季年率化的終值，維持為增長2.8%，符合市場預期。期內，PCE終值按季年率化升3.5%，低於市場預期及初值的升3.7%；核心PCE終值為升2.1%，亦低於預期和初值升2.2%。而美國10月耐用品訂單初值就按月增長0.2%，低過市場預期的上升0.5%。

數據公布後，美股三大指數低開，其中戴爾科技（美：DELL）早段跌12%，因公司第三季營收，以及第四季業績指引均遜預期。惠普（美：HPQ）早段亦跌7%，公司早前發表業績報告，盈利指引遜預期。比特幣就一度升逾3%，重返9.45萬美元水平。美國10年期債息及2年期債息則稍為回升，分別至4.27厘和4.22厘。美匯指數有支持，先跌後回穩，維持在106.4；黃金價格則微跌至每盎司2644美元。

議息紀錄反映可進一步減息

另外，美國聯儲局公布11月初的議息會議紀錄，顯示成員對通脹回落速度感到滿意，亦認為就業狀况仍相當穩固，可容許進一步減息，但預計會以循序漸進的方式進行。會議紀錄又顯示，官員正考慮對隔夜逆回購利率（RRP）做技術調整，RRP是一個影響經濟中借貸成本次要利率，部分官員建議將隔夜逆回購利率下調0.05厘至4.5厘，與聯邦基金利率的目標範圍（現為4.5至4.75厘）下限一致，可望更有效地控制市場利率水平。

聯儲局公布議息會議紀錄後，市場對聯儲局12月減息的憧憬升溫，至昨晚公布PCE數據後，根據芝加哥商品交易所的利率期貨顯示，聯儲局12月減息0.25厘的機會曾升至70%。聯儲局今個月在美國大選後兩日舉行會議，一致投票通過將利率下調0.25厘，降至4.5厘至4.75厘的範圍。

（綜合報道）

[國際金融]