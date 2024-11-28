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科技園「共同企業加速計劃」基金
結合業界力量 發掘GenAI投資前景

今年2月發表的特區財政預算案，提及香港科技園公司（科技園公司）即將推出「共同企業加速計劃」基金，以結合業界力量，為高潛力的創科企業提供增值支援服務，培育它們成為區域或全球企業，目前該基金正待證監會審批。

新基金將有三大投資目標，近年最火熱的生成式人工智慧（GenAI）是目標之一，為了探索GenAI未來3至5年投資前景，科技園公司早前舉辦圓桌會議，出席者包括，香港電訊個人業務行政總裁林國誠、戈壁創投常務董事及執行董事董和瀚（Tony Tung）、3Cap創始人兼首席投資官王康曼、概念資本（MindWorks Venture）創辦人張瑞祺、IBM香港總經理潘鳳瑤、AWS人工智慧技術人員、中興通訊戰投負責人，以及美資投行科技投行部門董事總經理等。他們是業界活躍人士，以是次活動連繫AI科企、企業合作夥伴、投資者和商業客戶，討論對投資GenAI的看法。

應用層面廣　助開源節流

毫無疑問，GenAI正在飛躍發展，無論文書、圖像、影片及市場營銷等皆可應用。最近，ChatGPT母企OpenAI剛完成新一輪融資，公司估值躍升至1,570億美元，足見GenAI的發展潛力。隨著GenAI在全球火熱，科技園公司亦加快在園區建立GenAI生態圈，科技園公司共同企業加速計劃負責人馬學泓（Ernest Ma）牽頭舉辦是次圓桌會議，讓各持份者探討香港初創在GenAI時代的發展趨勢和定位，發掘最值得投資的GenAI應用。

三間園區初創公司，包括FCC Analytics、AiR World及imBee分享GenAI在各商業領域的應用。FCC Analytics共同創辦人周偉光（Wallace）介紹他們利用自家開發AI（Federated Learning）技術識別出銀行背後有機會出現的欺詐及洗黑錢行為，此技術已獲金管局認證。而imBee行政總裁及共同創辦人朱世峰（Ken）則指出，公司從事的是企業聊天管理業務，一直與市場成熟的GenAI供應商合作，應用在客戶服務、銷售支援及內部員工培訓，有效減省逾九成人手工作。至於AiR World行政總裁及創辦人鄺頴軒（Gabriel）表示，公司利用GenAI技術應用在傳統線下零售場景，並指出現時要做好零售生意，並非單靠減價或提供優惠，而是要做好顧客關係管理，利用AI來學習不同顧客喜好，才能提供最個人化的產品資訊給客戶。

多方面考量　發展添勝算

會上多位投資人一起探討未來3至5年GenAI的發展勢頭，他們認同GenAI必然是世界科技發展的潮流，香港能否把握機會並建立GenAI生態圈，成就下一場工業革命，關鍵是提升GenAI科研效率、基建及硬體設備、成熟產業鏈等配套。

此外，GenAI投資可從算力基礎、演算法、資料數據和電力等方面來考慮。毅園資本合伙人Jack Kong分享，其中算力基礎多為AI晶片，目前美國仍然是發展主力，中國正努力追趕；但資料數據方面，AI應用不一定建設在大語言模型（LLM）中，如果小模型擁有自己獨有的資料數據並以此來積累訓練，該初創都可以建立不可取締的壁壘。

在演算法方面，與會的投資人和技術專家均把重點放在GenAI商品化及普及應用的能力。原因是底層技術演變十分快速，很難判斷哪一個是可長期發展的底層技術，舉例說當Pika融資不久後，OpenAI就公布Sora。此外，未來Transformer或其他底層技術（如Mamba和RWKV）跑出仍是未知之數。Jack續指，「一些公司的AI產品未能成功突圍，是它沒有商品化的能力，除非該產品的市場是一項專門範疇，或者擁有很獨特的模型，否則投資人未必會投資未有賺錢能力的AI科企。」總括而言，香港初創在研發AI產品時，除了底層大語言模型、算力和電力創新外，商業化落地的機會亦相當重要。

省人力資源　增服務效率

除了科研人員及投資者外，科技園公司亦邀請企業客戶分享使用GenAI的心得。香港電訊個人業務行政總裁林國誠指出，香港電訊業務多元化，例如電話、網絡及電影等，現時GenAI主要應用在客戶服務上，每日將海量的客戶查詢分門別類、處理及解答問題，有效節省人力資源。他續指出，GenAI可成為企業業務上的得力助理，預期GenAI可進一步支援銷售工作。

科技園公司共同企業加速計劃負責人馬學泓表示，科學園將推出「共同企業加速計劃」基金，以結合業界力量，為高潛力的創科企業提供增值支援服務，當中訂立了三個投資目標，GenAI是目標之一，希望未來能培育更多本地AI公司成為區域或全球企業。

 

Info：HKSTP