新世界售啟德體育園公司控股予周企 涉75%權益代價4.17億 已獲政府批准

明報記者 陳偉燊

啟德體育園公司主要負責啟德體育園的建造及營運。新世界指出，持有啟德體育園公司75%股權的控股公司截至今年6月底止的股權估值，在未計入虧損下達到3.99億元，比今次交易作價4.167億元低；至於是次交易包括待售貸款達6.799億元，則比4.167億元交易作價高，當中已反映擬售控股公司確認累計虧損2.633億元。擬出售控股公司在6月底的綜合資產總值達39.2億元，淨負資產1.709億元；今年上半年控股公司則有虧損6330萬元。

完成交易同時，其透過約務更替，改由周企承擔營運、管理的權利及責任。資料顯示，啟德體育園公司另外25%股權由周企旗下新創建（0659）所有。

交易包括待售貸款達6.8億

由於預料將於明年1月啟用的啟德體育園，在投入營運初期，可能要額外融資支持運作，新世界認為此舉不符合其去槓桿政策。同時啟德體育園的零售面積相對少，完成交易後可讓其將其專業知識集中於營運零售元素濃厚的物業項目。

營運初期或額外融資 違去槓桿政策

計及今次交易，及此前向新世界購入新創建及前海周大福金融大厦30%股權（見表），周企在一年間向新世界「泵水」236.9億元。

文化體育及旅遊局（文體旅局）昨公布，批准新世界出售其持有的啟德體育園公司股權予周企。該局指出，啟德體育園公司在9月份就有關交易向政府提出申請，經考慮過後其決定批准有關股權變動的申請。周企向政府承諾會投入資源，以確保工程進度良好，並與政府攜手推展營運啟德體育園的工作。根據政府與啟德體育園公司的合約，股權變動須獲政府批准。

周企表示，歡迎港府批准啟德體育園公司75%股權交易的決定，稱這不僅是對周企多年來實力與專業的高度肯定，更彰顯政府及相關部門對他們的信任與支持。他們衷心感謝政府、各相關部門和所有參與的專業團隊所付出的努力。其承諾將利用豐富的經驗和資源，全力投入支持啟德體育園，確保工程進度，並與政府合作推展營運工作。