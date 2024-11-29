恒指回吐逾200點 失守10天線

成交1082億 9月底救市以來最低

隔晚美股下跌，昨恒指低開44點已是全日高位，彭博報道美國最快下周公布進一步限制中國銷售半導體製造設備及AI晶片措施，A股反覆向下，拖累港股跌勢擴大，恒指收市跌236點或1.2%，收報19,366點；國指跌102點或1.5%，收報6924點，科指跌66點或1.5%，收報4307點。北水淨入增至78.1億元，連續第11日流入，累計淨入700.53億元。

周三齊升的ATMXJ昨全線回吐，美團（3690）跌2.3%，阿里巴巴（9988）、小米（1810）跌超過1%，騰訊（0700）、京東（9618）偏軟；內需股同樣受壓，康師傅（0322）跌4.4%，華潤啤酒（0291）跌4.3%，為表現最差兩隻藍籌，安踏體育（2020）、蒙牛乳業（2319）亦跌逾3%。

航空股逆市升 國泰見3年高

航空股逆市造好，香港機場三跑系統正式啟用，國泰（0293）連升10日兼見3年高位，美國下調對中國大陸的旅遊警示至第二級，東航（0670）升2.9%，國航（0753）漲1.8%，南航（1055）亦升0.3%；吉利（0175）獲主席李書福連續兩日增持，股價升4.9%，是升幅最大藍籌股，周三大升的維他奶（0345）昨再升4.3%。

資深股評人郭思治表示，港股由高位至今已回落逾2000點，估計短期可以略為企穩，不過若無利好消息跟進，資金不會進場。內地推出「組合拳」救市政策後，10月經濟數據似有改善，但從股市表現反映市場未收貨，後市仍然反覆不明，短期支持位睇月內低位19,054點，下一步便是18,800點。

分析：資金欠入市意欲

第一上海首席策略師葉尚志表示，昨大市成交量降至不足1100億元，低於年內的日均1308億元同時，也是「9.24」政策市以來最低，顯示資金欠缺入市意欲，且看本周末公布的內地11月製造業PMI數據能否強化市場對政策成效的信心。