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九源基因首掛深潛近四成

【明報專訊】內地生物製藥公司九源基因（2566）昨日首掛大瀉，開市時股價即插水近四成，一度低見7.5元，其後跌幅逐漸收窄，惟11時後跌幅再次擴大，收市大跌38%至7.65元，成交額約2.5億元；至於今年第二大集資額新股順豐（6936）昨日收市仍是無升跌、成交7.1億元。另內地零售商提供數字化解決方案的多點數智（2586）昨起招股、集資最多7.79億元（見表）。

多點數智招股 集資最多7.8億

多點數智今年上半年集團虧損2.35億元（人民幣，下同），按年收窄54%。公司為各種規模及業態的客戶開發零售數字化解決方案，涵蓋本地的零售業務，從採購及供應鏈管理、門店及總部管理到營銷及全渠道銷售。

截至今年6月底，多點數智向444名客戶提供服務，當中包括怡和集團旗下於港經營惠康、萬寧、7-Eleven的DFI Reatil Group（DFI，原稱牛奶國際），DFI亦為多點數智是次招股的基石投資者，以3906萬美元認購1007萬股，禁售期6個月。

另外，將於今日掛牌的夢金園（2585），昨日於輝立暗盤收市價報12.54元，較定價12元升4.5%，成交額2260萬元，每手200股不計手續費，帳面賺108元。該公司昨日公布分配結果，公開發售部分錄得超購19.6倍；國際配售不足額，一手中籤比率7.66%，認購15手才穩獲一手。

小馬智行赴美上市 首日跌7.7%

另外，內地自動駕駛公司小馬智行（美：PONY）周三（27日）於美國上市，其美國存託憑證（ADS）上市首日亦潛水，跌7.7%至12美元（1份ADS等於1股普通股），成交額1.01億美元。

明報記者