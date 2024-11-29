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外媒：港府擬免對冲基金等加密幣收益稅

標籤：經濟

【明報專訊】上月發表的施政報告提及政府將會諮詢業界，增加基金及單一家族辦公室享有稅務寬減的合資格交易種類。據了解，政府目前正諮詢包括四大會計師行等在內的業界意見。英國《金融時報》報道，本港計劃對私募股權基金、對冲基金等的加密貨幣收益減免徵稅，力爭成為頂級離岸金融中心。

財庫局早前指出，為私人形式發售的基金及家族投資控權工具提供的利得稅豁免，現時只適用於特定資產類別如股票及債券的交易。政府建議拓寬合資格資產類別，新增碳排放衍生工具、排放限額、保險相連證券、貸款及私募債權投資和虛擬資產等，讓此類資產的交易亦可獲利得稅豁免。

《金融時報》引述一份長達20頁的提案報道，政府稱稅收是資產管理公司決定其運營所在地的關鍵考量之一，並希望為他們創造一個有利的環境。香港計劃對私募股權基金、對冲基金和超級富豪的投資工具在加密貨幣、私人信貸投資和其他資產的收益減免徵稅。

根據提案，港府並希望擴大免稅投資範圍，將海外房地產和碳信用額等領域亦納入，並正進行為期6星期的業界諮詢。

冀擴免稅投資範圍

諮詢業界6周

報道引述德勤中國副主席兼國際稅務合伙人Patrick Yip指出，如果這些建議得以落實，將為家族辦公室和投資者提供「確定性」，這對提升香港作為金融和加密貨幣交易中心地位是重要一步。現時本港一些家族辦公室將大約兩成的投資組合配置到數字資產上，這「並非微不足道」。

香港一直致力定位成為加密貨幣業務中心。隨着特朗普本月勝出美國總統選舉，比特幣價格大幅上漲，投資者押注他重返白宮後將促進加密貨幣行業。此外，香港與新加坡亦一直競爭，力爭成為頂級離岸金融中心。