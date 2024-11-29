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大家樂半年少賺28% 中期息維持0.15元 CEO：明年加價空間不大 續推優惠吸客

標籤：經濟

【明報專訊】大家樂（0341）公布截至今年9月底中期業績，錄得純利1.44億元，按年大減28.2%，收入按年跌1.2%至42.65億元。每股溢利0.25元，按年減少27.7%，中期息維持每股派0.15元。集團首席執行官梁可婷表示，期內整體經濟低迷，市民對價格敏感，偏好高性價比產品，因此2025年加價空間不大，集團亦將續推優惠措施吸客。

明報記者 邱潤青

上半財年，集團毛利率按年跌1.8個百分點至10.3%（見表）。梁可婷表示，毛利率下降主要受期內第一季銷售收窄拖累。梁可婷指出，今年4月至6月，本港零售市况較預期下滑幅度更大。至於第二季則有大幅恢復，但依然無法抵消第一季的負面影響。加之上年同期疫情後銷售強勁復蘇帶來高基數影響，令期內表現相對疲弱。梁續稱，集團會繼續整理投資組合，亦會繼續與不同業主商討租約，以保證整體利潤。

港人外遊拖累 港分部盈利挫23%

梁可婷續稱，目前大家樂餐食平均單價約43元。下半財年整體經濟環境尚未樂觀，難再有較大的加價空間。為刺激消費意欲，集團自6月起已陸續推出多款優惠措施。未來將繼續加推高性價比餐食以吸引顧客，如在聖誕及新年期間推出優惠價，並積極加強會員忠誠度。

按地區劃分，香港零售餐飲業務收入35.02億元，較上年同期跌1.2%。分部盈利2.5億元，按年大跌23%，主要由於外遊及境外消費持續增加，加上消費疲軟，令香港市場環境進一步受壓。其中速食餐飲業務收益佔期內總收入60.4%，屬於該業務的大家樂快餐及一粥麵同店銷售分別按年減少2%及1%。梁可婷表示，同店銷售雖然錄得負增長，但跌幅依然相較同業為低。她指出，未來宏觀經濟環境依然不明朗，希望同店銷售盡量保持止跌回穩。內地業務收入7.63億元，按年減少1.5%。分部盈利按年跌4.8%至9385萬元，則由於經濟疲軟導致激烈的價格競爭。

主要民生區6店籌備開業

期內集團新開3間大家樂快餐分店及兩間一粥麵分店。梁可婷表示，目前另有6間選址於主要民生區的門店正籌備開業。截至本期末，集團於香港共擁381間門店，於內地擁176間門店。集團本月中新推出軟餐品牌「食得樂」輕嚥料理，提供包含兩類IDDSI等級（塑型糊餐及碎餐）的兩款餐膳。