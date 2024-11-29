moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

富臨半年轉蝕4064萬 不派息

【明報專訊】富臨集團控股（1443）公布截至6月底止中期業績，期內收益按年跌4.4%至8.54億元；由去年同期賺211.1萬元轉虧損4063.8萬元。每股基本虧損3.13仙，不派中期息。

按收入分部劃分，期內餐館營運按年跌5%至7.97億元；銷售食品及其他營運項目減少10.9%至2878.3萬元；而美食廣場營運跌10.8%至540.4萬元。至於美食廣場營運的租金收入，則按年增加40%至2315.7萬元。毛利率方面，按年減少0.4個百分點至71.7%。

當中，期內「富臨」系列品牌收入按年跌14%至3.06億元；「陶源」跌24.9%至7517.8萬元；「概念線」則升8.5%至4.16億元。

管理層：旅客港人消費力降

以地區來看，期內來自香港的收入按年跌3.3%至8.27億元；來自內地的收入亦跌30.4%至2719.3萬元。截至今年9月底止，集團在香港共經營107間餐館，包括14間「富臨」、7間「陶源」系列品牌，81間「概念線」系列餐館、5間美食廣場，以及於內地經營3間餐館。

富臨管理層表示，香港經濟表現疲弱，旅客及市民的消費能力均明顯下降，令本港餐飲業繼續受壓。同時，原材料、物流成本、食品及能源等價格持續高企，對企業營運構成壓力。管理層指出，集團繼續擴展美食廣場業務，引入多地不同餐廳品牌。