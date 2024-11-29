中銀人壽推旅居養老金融服務

首階段覆蓋內地18城市

中銀香港個人數字金融產品部總經理周國昌指出，在該行的業務組成中，除跨境、年輕及高端客戶外，初老或60歲左右客戶也是一個很重要的客戶層，中銀香港及中銀人壽一直也有針對此客群推出產品及服務，明年將針對此客群在保險、投資及資產配置等多方面的財務需求，陸續推出更多服務及產品配套。

中銀人壽市場及產品發展總監魏志煒表示，「旅‧心活」旅居體驗計劃首階段覆蓋內地十八大宜居城市，其中包括除港澳外的大灣區9個城市，以及9個華南華東地區城市，未來將逐步擴展至全國、東南亞及全球，持有任何一張中銀人壽特選計劃有效保單的客戶均可透過登記成為計劃會員，目前旗下的合資格客戶人數逾15萬人，另外該旅居體驗計劃將進一步開放至中銀香港「私人財富」客戶。 此外，中銀香港的中銀銀聯雙幣卡及BoC Pay電子錢包針對內地支付，提供一系列配套及專屬優惠，以推動客戶於該計劃下的內地旅居基地享一站式跨境支付體驗。