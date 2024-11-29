富途傳內地被裁員工港深示威

富途：架構重整不涉港子公司

富途發言人表示，早前集團進行的組織架構重整不涉及香港子公司，富途證券營運不受影響。此次重整是集團為提升運營效率，以及進一步拓展海外業務作出的決定。集團在處理流程中嚴格遵守當地相關法律法規，同時亦高度重視當事人的需求，並已安排溝通渠道，以提供適當可行的協助。

內地社交媒體傳出，富途因為戰略調整，年底裁員幅度達40%至60%，被裁員工在面談後立即被炒。不過，富途向內媒《21世紀經濟報道》稱，帖文涉及不屬實內容，組織架構調整既有新增崗位，也有部分現存崗位優化，涉及人員流動佔公司總人數約5%，屬於公司正常的經營迭代。

內地2021年打擊僅持海外牌照的互聯網券商在內地經營，富途及後主力拓展境外市場業務，不過，有業內人士認為，富途在海外擴張的投資回報率不及預期，或是裁員的主要原因，雖然它在海外有不少當地客戶，但大幅擴張後能否吸引到有價值客戶仍是未知數。