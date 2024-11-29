彭博：美對華出口晶片管制力度減 下周公布新方案 華為供應商長鑫存儲未被制裁

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，拜登政府最早於下周公布進一步收緊對華出口半導體生產設備及人工智能（AI）記憶晶片的限制，但管制力度較原先規劃的措施溫和。消息稱，最新方案與此前草案的分別，在於美國此前考慮制裁6個華為供應商，並關注另外至少6家華為供應商，現時計劃僅將其中幾家華為供應商列入出口管制實體清單，值得注意的是正開發AI記憶晶片技術的長鑫存儲未被列入清單。
華泰證券首席技術分析師黃樂平表示，這版本的限制計劃，似乎「比市場擔心的最壞情况要好」。受此消息刺激，歐亞晶片股昨日上揚。光刻機龍頭ASML（荷：ASML）午夜前股價升3%。美國昨感恩節假期休市。
富瑞分析師表示，ASML此前曾預計，明年來自中國的收入將下降30%，若長鑫存儲毋須被制裁，可能意味ASML在中國的銷售額「明年下降幅度將低於預期」。Ortus Advisors日本股票研究主管Andrew Jackson稱，此消息利好日本晶片相關股票，特別是那些在中國市場銷售佔比較高的企業。日本晶片設備製造商東京威力科創（日：8035）昨股價最多升10%，創8月以來最大升幅。向長鑫存儲銷售半導體設備的Kokusai Electric（日：6525），昨股價最多升逾兩成。
不過彭博社消息稱，美國新版的管制措施，將涉及一些用於AI數據處理的高頻寬記憶體（HBM）晶片，三星電子（韓：005930）、SK海力士（韓：000660）及美國記憶體晶片製造商美光科技（美：MU）預計將受到影響。
知情人士稱，最新方案是由美國晶片設備製造商、美國盟友日本及荷蘭，與美國政府官員經多個月商議後訂定，以免過於嚴厲的對華出口限制，為晶片行業帶來沉重打擊。消息指出口限制的內容及推出時間表經過多次更改，在發布前仍可能有變。
消息稱，美國政府正考慮的限制措施，還將制裁華為的晶片生產合作伙伴中芯國際（0981）旗下兩家晶片工廠。知情人士稱，另外100多家將被列入實體清單的中國企業，將集中在半導體生產設備供應商，而不是晶片製造商本身。
彭博社分析稱，即將公布的限制措施，對科林研發（Lam Research）（美：LRCX）、應用材料（美：AMAT）及KLA Corp.（美：KLAC）等美國晶片設備製造商來說，是「部分勝利」（partial win）。美國晶片設備供應商此前批評，美國單方面對華採取制裁，將導致美國業界與ASML等外國競爭對手相比處於劣勢。日本和荷蘭正配合美國實施一些對華限制措施，但不希望美國實施更嚴格的出口管制。
對於路透社早前引述美國商會消息稱，拜登政府的對華出口限制新規可能會有多達200家中國晶片企業被列入貿易限制名單，中國商務部新聞發言人何亞東昨稱中方堅決反對泛化國家安全概念、濫用出口管制措施對中國企業實施歧視性限制。這種做法嚴重破壞國際經貿秩序，擾亂全球產供鏈安全穩定，損害中美兩國企業利益乃至全球半導體產業發展。中方希望美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則，若美方執意升級管制，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業正當合法權益。