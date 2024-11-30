新世界馬紹祥做CEO兩月即辭職 黃少媚接手 鄭家純：高興覓得更適合人選

明報記者 方楚茵

昨日中午市場早已傳出新世界上任剛滿兩個月的行政總裁馬紹祥將辭任，成為「短命」CEO，並傳出主理新世界中國（新中）業務的新世界中國行政總裁黃少媚接棒。受管理層再度地震消息影響，新世界股價亦應聲急跌近6%，報6.43元。其後新世界及旗下新世界百貨（0825） 雙雙在昨日下午2時20分中途停牌。收市後，新世界終發新聞稿及公告，傳聞終成事實；新世界百貨亦發出通告指馬紹祥已辭任執董一職。

黃少媚曾任職新地

9年前加盟新世界中國

與工程師出身及曾擔任發展局長的馬紹祥不同，新世界在公布中強調黃少媚擁有20年的房地產經驗，又指她加入新世界後，通過專注部分一線大城市核心地段的核心資產，積極為集團補充優質土地儲備，令業績持續增長，為未來集團長期可持續發展提供保障。而她多年的行業經驗和社會事務經歷，亦令她具備對社會經濟形勢敏銳的洞察力，以及對複雜局勢的駕馭能力。

黃少媚曾任新鴻基地產（0016）南中國區總經理，自2015年10月加入新中便出任副行政總裁，其後隨着新世界押重注在內地投資，她更平步青雲，在2020年獲擢升為新中行政總裁、2020年中出任新世界執董，至昨天被委任為行政總裁。她現為廣東省政協常委（見表）。

何智恒劉富強獲委執董

另外值得留意的是，鄭家純亦進一步安排心腹、現時在周大福企業擔任董事兼聯席行政總裁的何智恒，以及新世界首席財務總監、曾出任佳兆業（1638）首席財務官的劉富強齊齊擔任執董，亦可見鄭家純在新世界新管治班子上的精心安排。

新世界的連番換帥行動，難免令外界覺得公司管理不穩，亦加大市場對公司負債的疑慮。不過，據了解新世界昨內部通告強調，公司戰略方向未來會專注地產主業、秉持穩健務實的經營方針，加強市場導向，提升項目回報率。同時，貫徹降低債務、現金回流、保持多元化的融資管道，優化財務狀况，行政總裁將和香港及內地的經營委員會合作共同推動計劃。

新世界新百貨停牌前跌6％

新世界及新百貨將於下周一復牌。停牌前，新百貨報0.285元，跌6.6%。新世界的通告並交代黃少媚、何智恒及劉富強的董事袍金皆為每年36.2萬元。黃和劉的每月薪金分別為98.5萬元及65萬元。