人事地震亂象持續一年 9月「換太子」

家族企業管理層頻頻變動

當時鄭家純表示，因家族生意涉獵較廣，「不需要一定搵接班人」，可由各家族成員負責管理不同生意，若無合適人選則可以從外面尋求人才。訪問一出，新世界「換太子」之說便不脛而走。其實，鄭氏家族企業之前已多次出現管理層變動，包括「現金牛」周大福珠寶（1929）董事會於2022年中改組，由鄭家純女兒鄭志雯及侄兒鄭志恒同任副主席；去年底周大福企業向新世界回購新創建後，亦委任二子、執行董事鄭志明及何智恒為聯席行政總裁，鄭志剛改任非執董。周企在今年8月底成立行政總裁辦公室，公布3名高級行政人員名單，包括鄭家純另一名兒子、聯席行政總裁兼北亞洲主管鄭志亮等，鄭志剛再次榜上無名。

最終在9月底新世界全年業績出爐前夕，爆出鄭志剛被換的消息，公司終公布鄭志剛辭任執行副主席兼行政總裁職務，並轉任非執行副主席，以投放更多時間於社會公職，而執董馬紹祥則接替出任行政總裁。鄭志剛亦同時辭任新百貨（0825）非執董及主席。

馬紹祥上周四仍出席股東大會

作為新任CEO的馬紹祥於上周四仍有親身出席新世界股東大會，本報曾就新世界管理班子問題追訪馬紹祥，惟未獲回應。而翌日（11月22日）恒指公司宣布季檢結果，將新世界剔出藍籌。事隔不足一周，馬紹祥亦遭「踢走」，換入主理新世界中國業務的黃少媚上任新世界CEO。