港10月零售額跌2.9% 勝預期

扣除價格變動總銷貨量按年跌4.9%

扣除價格變動後，10月零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌4.9%；今年首10個月合計，零售業總銷貨數量的臨時估計下跌8.8%。各主要類別中，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物的銷貨價值按年下跌11.1%（見表），跌幅為今年2月以來最小；食品煙酒類及耐用消費品均由跌轉升。零售管理協會執行總監羅振邦指出，去年10月有部分日子出現颱風及暴雨，而且「十一黃金周」首兩日在9月底，在這比較基數下令最新零售數據跌幅收窄。他認為，「一簽多行」政策對本港零售市場的實際拉動效果仍需觀察，因港人外遊次數增加及旅客消費模式改變，加上未來減息步伐與港元匯率走勢不確定，均可能影響市場表現。

零售管理協會主席謝邱安儀表示，自今年4月以來，香港零售總額維持約300億元的水平，即使在「五一黃金周」及「十一黃金周」期間，也因旅客消費力減弱和模式改變，刺激作用不如以往明顯。她續稱，有超過八成會員反映11月份生意持平或有跌幅，僅不到兩成會員因推廣和折扣活動錄得輕微的單位數增長。對於「雙十一」的影響，她表示國內電商平台推廣力度大，對僅有線下業務的商戶構成壓力，但擁有線上業務的會員平均錄得約五成增幅。她預測明年上半年零售總額可能錄得中至高單位數跌幅。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，10月電器及其他耐用消費品明顯改善，或局部受惠於新智能電話及電子遊戲推出所致。港人北上消費及訪港內地旅客消費模式轉變，中長線料繼續影響本港零售業發展。他續指若樓市及股市表現改善，加上傳統消費旺季臨近，或有助提振消費氣氛。