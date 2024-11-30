moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

港股升56點 10天線得而復失

【明報專訊】內地推港澳「一簽多行」，刺激港股做好，恒指早市曾升最多291點，部分零售及濠賭股受消息刺激向上，但日韓台股齊跌，恒指收市報19,423點，升幅收窄至僅56點或0.29%，恒指10天線得而復失，國指收報6946點，升0.32%，科指收報4353點，升1.06%，大市成交額比周四增23%，至1335億元。全周計，恒指累升1%，國指及科指分別累升0.86%及2.5%，而全月計則連跌第2個月，恒指和國指分別跌4.4%及4.36%，科指跌3.2%。

「一簽多行」炒起零售濠賭股

受惠「一簽多行」，消費、商場及濠賭股普遍上升，金沙中國（1928）、銀河娛樂（0027）均升逾4%，摩根士丹利發表報告，認為有關措施對濠賭股溫和利好，應有助於珠海市戶籍居民及橫琴區居民更頻繁來往澳門。瑞銀發表報告，認為此舉覆蓋範圍較細，料不會明顯提升博彩收益，仍看好澳門博彩業，首選金沙中國。本港零售股以莎莎國際（0178）表現最突出，升11.9%，周大福珠寶（1929）曾高見7.33元，收報7.13元，微升0.28%，名創優品（9896）升8.4%。新秀麗（1929）升3.4%。

新股方面，夢金園（2585）昨天掛牌，開市初段曾低見11.2元，「潛水」約6.67%，但之後企於發售價12元之上，曾高見13.2元，收報12.9元，升7.5%，每手200股帳面獲利180元，成交額1.55億元。半新股方面，順豐控股（6936）股價低見33.7元，但其A股升0.4%，令該股H股罕有地上市連續3日均收報於34.3元的發售價，成交額2.86億元。