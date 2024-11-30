港股升56點 10天線得而復失

【明報專訊】內地推港澳「一簽多行」，刺激港股做好，恒指早市曾升最多291點，部分零售及濠賭股受消息刺激向上，但日韓台股齊跌，恒指收市報19,423點，升幅收窄至僅56點或0.29%，恒指10天線得而復失，國指收報6946點，升0.32%，科指收報4353點，升1.06%，大市成交額比周四增23%，至1335億元。全周計，恒指累升1%，國指及科指分別累升0.86%及2.5%，而全月計則連跌第2個月，恒指和國指分別跌4.4%及4.36%，科指跌3.2%。