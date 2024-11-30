匯豐內地卡業務或變陣 專注高端客

網頁顯示供申請信用卡減至一款

知情人士指出，有一大部分匯豐信用卡客戶沒有同時使用銀行服務，信用卡到期後將不會續發。匯豐中國網頁顯示，目前僅有一款信用卡可供申請，申請人需為卓越理財及以上帳戶類型客戶，其他類別信用卡及與其他公司如東航（0670）、攜程（9661）等推出的聯名卡，已經沒有在網頁上顯示。

匯豐中國發言人另向內媒回覆，表示沒有退出內地信用卡服務的計劃，如常提供包括新卡申請受理在內的各項服務。該行將繼續為財富管理客戶提供優質的信用卡服務體驗。

匯豐數據顯示，內地信用卡客戶在2019年曾達到約100萬個，路透報道引述消息人士指出，當時貸款餘額曾達5億元（人民幣，下同），不過防疫封鎖，以及內地經濟放緩令消費者緊縮開支，令信用卡交易額下降。

另外，匯豐內地信用卡業務亦面對激烈市場競爭和監管限制，再加上獲客成本高昂和客戶欺詐行為，亦影響業務前景。