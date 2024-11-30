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匯豐內地卡業務或變陣 專注高端客

【明報專訊】路透社引述消息人士指出，匯豐將結束內地信用卡業務。報道指於2016年底推出信用卡業務以來仍難以獲利，在嘗試出售業務不果後，故計劃結束業務，現時已停發新卡，並減少向大部分內地境內客戶提供服務。另有消息指出，匯豐仍計劃向部分內地高端客戶提供信用卡。匯豐回應路透社，表示作為在內地卓越及全球私人銀行服務的一部分，該行繼續提供專注於國際旅行和生活方式特色的信用卡服務。回覆或意味除高端客戶外，匯豐將不再向其餘客戶提供信用卡服務。

網頁顯示供申請信用卡減至一款

知情人士指出，有一大部分匯豐信用卡客戶沒有同時使用銀行服務，信用卡到期後將不會續發。匯豐中國網頁顯示，目前僅有一款信用卡可供申請，申請人需為卓越理財及以上帳戶類型客戶，其他類別信用卡及與其他公司如東航（0670）、攜程（9661）等推出的聯名卡，已經沒有在網頁上顯示。

匯豐中國發言人另向內媒回覆，表示沒有退出內地信用卡服務的計劃，如常提供包括新卡申請受理在內的各項服務。該行將繼續為財富管理客戶提供優質的信用卡服務體驗。

匯豐數據顯示，內地信用卡客戶在2019年曾達到約100萬個，路透報道引述消息人士指出，當時貸款餘額曾達5億元（人民幣，下同），不過防疫封鎖，以及內地經濟放緩令消費者緊縮開支，令信用卡交易額下降。

另外，匯豐內地信用卡業務亦面對激烈市場競爭和監管限制，再加上獲客成本高昂和客戶欺詐行為，亦影響業務前景。