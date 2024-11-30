moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

港貸款按月跌1.1% 新申請按揭個案增47%

【明報專訊】金管局公布10月貨幣統計數字，截至10月底本港銀行總貸款和墊款總額為9.87萬億元，按月跌1.1%，終止兩個月回升，年初至今跌3.2%。10月在港使用貸款與香港境外使用貸款，均按月下跌1.1%。單計港元貸款10月按月跌0.8%至6.07萬億元，相對港元存款期內按月上升0.4%至7.84萬億元，港元貸存比率較9月下跌0.9個百分點至77.5%，續見7年新低。

本地人幣存款跌穿1萬億

10月本港銀行存款總額為17.17萬億元，按月沒有明顯變動，年初至今存款總額按年上升5.8%，港元存款上升2.8%。港元活期與儲蓄存款（CASA）連升3個月後，10月掉頭按月回落0.69個百分點至44.27%。本港人民幣存款在10月底自今年3月以來首次跌穿1萬億元，按月下降5.8%至9578億元人民幣，主要反映企業資金流動，10月跨境貿易結算的人民幣匯款總額，按月跌3.88%至1.22萬億元人民幣。

10月港元貨幣供應量M2及M3按月均升0.3%，按年均升3.7%，經季節因素調整後M1按月升1.2%，按年則升3.4%，部分反映投資相關活動。

此外，金管局公布10月住宅按揭統計調查結果，10月《施政報告》再放寬按揭，刺激新申請貸款個案按月急增46.5%至7289宗，新批出按揭貸款亦按月增9.5%至190億元，主要為涉及二手交易貸款按月增14%至114億元，轉按亦增21.2%至22億元，一手交易貸款則減少2.4%至54億元。10月按揭貸款拖欠比率為0.12%，較9月略升0.01個百分點，仍維持於低水平。