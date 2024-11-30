港貸款按月跌1.1% 新申請按揭個案增47%

本地人幣存款跌穿1萬億

10月本港銀行存款總額為17.17萬億元，按月沒有明顯變動，年初至今存款總額按年上升5.8%，港元存款上升2.8%。港元活期與儲蓄存款（CASA）連升3個月後，10月掉頭按月回落0.69個百分點至44.27%。本港人民幣存款在10月底自今年3月以來首次跌穿1萬億元，按月下降5.8%至9578億元人民幣，主要反映企業資金流動，10月跨境貿易結算的人民幣匯款總額，按月跌3.88%至1.22萬億元人民幣。

10月港元貨幣供應量M2及M3按月均升0.3%，按年均升3.7%，經季節因素調整後M1按月升1.2%，按年則升3.4%，部分反映投資相關活動。

此外，金管局公布10月住宅按揭統計調查結果，10月《施政報告》再放寬按揭，刺激新申請貸款個案按月急增46.5%至7289宗，新批出按揭貸款亦按月增9.5%至190億元，主要為涉及二手交易貸款按月增14%至114億元，轉按亦增21.2%至22億元，一手交易貸款則減少2.4%至54億元。10月按揭貸款拖欠比率為0.12%，較9月略升0.01個百分點，仍維持於低水平。