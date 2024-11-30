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美感恩節網購銷售 按年增4%至242億

【明報專訊】周四感恩節迎來美國年底購物旺季的開端。美國雲端軟件商Salesforce（美：CRM）公布了感恩節當日初步的網購數據，在截至美東時間周四下午2時（香港時間周五凌晨3時），美國市場的電商銷售額按年增長4%至31億美元（約242億港元），高於去年同期的2%升幅，反映今年購物旺季的初步銷情，受零售商減價促銷推動而轉強。全球市場的感恩節電商銷售額更比去年同期增長7%至156億美元（約1217億港元），追上疫情前的增長趨勢。昨天是感恩節翌日，市場交投淡靜，美股提前休市。

Salesforce的最新購物數據，覆蓋全球15億消費者的購物資料。這些數據綜合了Salesforce的客戶，以及Salesforce不同雲端服務的數據。由於美國大多實體店在感恩節關門，消費者都改以手機，在網上搶購促銷貨品。Adobe Analytics的數據預計，感恩節將會是購買玩具、電器、家具及運動用品的最佳日子。

零售商提前大減價促銷

路透社指出，美國零售商今年提前大幅減價，加大假日促銷力度，以吸引精打細算的消費者。折扣零售商Target（美：TGT）稱，今年消費者對促銷活動的反應較預期強。服裝零售商Gap（美：GAP）因時尚服飾需求強勁而上調預測。零售巨頭沃爾瑪（美：WMT）及亞馬遜（美：AMZN）預期將會從節日旺季的銷售受惠，而百貨公司Kohl's（美：KSS）及Macy's（美：M）對年度銷售預測保持審慎。美國全國零售聯合會（NRF）及德勤（Deloitte）則看淡今年的旺季銷情，它們預期今年節日購物季（由感恩節至聖誕節）的銷售增長將會是6年來最低。

（綜合報道）

[國際金融]