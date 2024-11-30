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印度GDP增5.4%遜預期 近兩年最弱

【明報專訊】由於製造業增長轉弱，加上電力、燃氣、供水等公用事業產出增長乏力，拖累了印度整體經濟表現。印度在截至9月底的季度（第二財季），GDP按年僅增5.4%，遠低於印度央行預期的7%增幅，是接近兩年最低的增長。接受彭博社調查的44名經濟學家當中，沒有人預測到印度經濟擴張速度會如此放緩，為印度全年經濟增長前景蒙上陰影。最新數據令印度總理莫迪雄心勃勃的增長計劃面臨考驗，同時也為印度央行帶來減息壓力。

印度央行原預期截至明年3月底的2024財年，GDP將增長7.2%。高盛等投行已將印度2024財年的GDP增長預測下調至6.4%。印度近期企業利潤下滑、工人工資下降，加上通脹高企，在某程度上令經濟增長動力轉弱。

彭博社的分析指出，GDP升幅遠低於預期，增加了印度央行在下次12月6日會議減息的可能性。部分分析師則預期，印度央行將於明年開始減息。印度央行近日重申，鑑於通脹風險，現階段減息「非常冒險」。印度盧比兌美元昨逼近歷史低位。此外，加拿大第三季GDP折合成年率僅增1%，低於加拿大央行預期的1.5%增幅，也是去年第四季以來最慢的增長。交易員增加對加拿大央行繼10月之後，在12月再次減息半厘的押注，最新預期的減息可能性，由數據公布前的四分之一，增至三分之一以上。

（綜合報道）

[國際金融]