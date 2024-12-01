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減息預期升溫 美股半日市續做好 4周1410億美元流入 道指單月累升一成

【明報專訊】美國減息預期升溫，債息回軟，美股在周五半日市中仍升，標指及道指更再創收市新高，標指曾見6044點盤中新高，收報6032點，升0.56%，道指曾見45,071點盤中新高，收報44,910點，升0.42%，而納指收報19,218點，升0.83%。另外，本港恒指夜期高水219點，港股預託價普遍向上，恒指明天或高開。

全周累計，標指及道指分別累升1%及1.38%，納指累升1.13%，而據EPFR統計顯示，在過去4周錄破紀錄的1410億美元流入美國股市，11月計，帶動單月道指累升9.9%，納指累升6.2%，標指累升5.7%。加拿大股市也破頂，TSX綜合指數升0.4%，至25,648點創新高，11月累升6.2%，且連升5個月。歐洲德國、法國、英國三大股市升幅介乎0.07%至1.03%。

蘋果升1%新高 市值全球最大

市場做好刺激消費意欲，令消費股普遍上升，而科技巨頭蘋果（美：AAPL）升1%，至237.33美元新高，令市值升至3.58萬億美元，膺全球最大市值股份，而Nvidia（英偉達）（美：NVDA）更升2.1%，雖然為升幅最大道指成分股，但市值屈居其後。

恒指夜期高水219點

本港夜期收報19,642點，升245點，比現貨高水219點，ADR港股比例指數收報19,233點，升0.38%，藍籌預託價普遍向上。阿里巴巴（9988）折合港元收報84.98元，較港收市升1.6%，騰訊（0700）折合港元收報401.53元，較港收市升0.89%。但美團（3690）折合港元收報162.75元，較港收市跌3.83%。

匯控物色下一任主席

據報考慮非執董外部人士

匯豐控股（0005）預託價折合港元收報72.98元，較港收市升0.66%。該集團開始物色下一任主席，已委任MWM Consulting等獵頭公司，為擔任主席超過7年的杜嘉祺招聘繼任人。天空新聞引述消息人士指出，匯控考慮從現有非執行董事和外部人士中物色新主席。

魯賓尼料美通脹或回升至5%

另外，美匯指數跌0.38%，至105.74，金價曾升0.32%，至2649.87美元。雖然美股造好，有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼認為，特朗普明年任總統後，美國通脹可能回升至5%，因將一些到期的暫時減稅措施改為永久措施、弱化美元匯價、干預美聯儲獨立性，以至逆轉氣候變化政策等，均可能導致物價回升。魯賓尼認為債息也會隨之上升，甚至高見8%。

明報記者